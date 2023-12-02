Beşiktaş'ın başkan adayı Serdal Adalı'dan Toni Kroos bombası

Beşiktaş'ta 3 Aralık günü yapılacak başkanlık seçiminde Hasan Arat'ın rakibi olacak Serdal Adalı seçilmesi halinde Real Madrid'den Toni Kroos'a siyah-beyazlı formayı giydirmek istiyor.
Fanatik'te yer alan habere göre; "Talisca'dan daha iyisini alırız" diyen Serdal Adalı'nın aklındaki isim Toni Kroos. Başkanlığa seçilmesi durumunda Real Madrid'in efsane orta sahasına siyah-beyazlı formayı giydirmek isteyen Adalı'nın hem kulüp hem de futbolcuyla ilk teması kurduğu iddia edildi.
Beşiktaş'ta başkan adayları Hasan Arat ile Serdal Adalı, 3. kez başkanlık için mücadele edecek. Arat, onursal başkan Süleyman Seba'nın son döneminde başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Hasan Arat, 2000 ve 2002'deki kongrelerde Serdar Bilgili'nin gerisinde kalarak başkanlığa seçilemedi. Adalı ise Yıldırım Demirören ve Fikret Orman döneminde yönetici olarak görev yaptı. Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da ise Ahmet Nur Çebi ile girdiği başkanlık yarışını kazanamadı.
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