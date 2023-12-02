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Beşiktaş'ın başkan adayı Serdal Adalı'dan Toni Kroos bombası - Son Dakika

Beşiktaş'ın başkan adayı Serdal Adalı'dan Toni Kroos bombası

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Serdal Adalı, seçilmesi durumunda Real Madrid'den Toni Kroos'u transfer etmeyi hedefliyor. Daha önce yaptığı açıklamada, ''Talisca'dan daha iyisini alırız'' diyen Adalı'nın Alman oyuncu ve Real Madrid ile temasa geçtiği konuşuluyor.

02.12.2023 - 11:39,  Güncelleme: 12:09
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Beşiktaş'ta 3 Aralık günü yapılacak başkanlık seçiminde Hasan Arat'ın rakibi olacak Serdal Adalı seçilmesi halinde Real Madrid'den Toni Kroos'a siyah-beyazlı formayı giydirmek istiyor.

İLK TEMASI KURDU

Fanatik'te yer alan habere göre; "Talisca'dan daha iyisini alırız" diyen Serdal Adalı'nın aklındaki isim Toni Kroos. Başkanlığa seçilmesi durumunda Real Madrid'in efsane orta sahasına siyah-beyazlı formayı giydirmek isteyen Adalı'nın hem kulüp hem de futbolcuyla ilk teması kurduğu iddia edildi.

Beşiktaş dünyaya manşet olacak! Serdal Adalı başkan seçilirse Real Madrid'in efsanesini getiriyor

3. KEZ BAŞKANLIK İÇİN MÜCADELE EDECEKLER

Beşiktaş'ta başkan adayları Hasan Arat ile Serdal Adalı, 3. kez başkanlık için mücadele edecek. Arat, onursal başkan Süleyman Seba'nın son döneminde başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Hasan Arat, 2000 ve 2002'deki kongrelerde Serdar Bilgili'nin gerisinde kalarak başkanlığa seçilemedi. Adalı ise Yıldırım Demirören ve Fikret Orman döneminde yönetici olarak görev yaptı. Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da ise Ahmet Nur Çebi ile girdiği başkanlık yarışını kazanamadı.

Beşiktaş dünyaya manşet olacak! Serdal Adalı başkan seçilirse Real Madrid'in efsanesini getiriyor

Serdal Adalı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın başkan adayı Serdal Adalı'dan Toni Kroos bombası - Son Dakika
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