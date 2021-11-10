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Beşiktaş, efsane futbolcularından Şeref Görkey'i andı - Son Dakika

Beşiktaş, efsane futbolcularından Şeref Görkey'i andı

10.11.2021 11:15
Beşiktaş, efsane futbolcularından Şeref Görkey'i andı

Beşiktaş Kulübü, efsane futbolcularından Şeref Görkey'i vefatının 17. yıl dönümünde andı.

Beşiktaş Kulübü, efsane futbolcularından Şeref Görkey'i vefatının 17. yıl dönümünde andı.

Kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Efsane futbolcularımızdan 'Voleci' Şeref Görkey'i vefatının 17. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." denildi.

İstanbul'da 1913 yılında doğan Görkey, 16 yaşında kapısından girdiği Beşiktaş'ta 20 yıl boyunca 10 numaralı formayı giydi. Galatasaray'a 30, Fenerbahçe'ye 13 gol atarak "Baba Hakkı"nın ardından derbilere damgasını vurmayı başaran Görkey, futbol hayatı boyunca kaydettiği 320 golün 99'unu voleyle attı.

Futbolseverler tarafından "Voleci" lakabı takılan Şeref Görkey, Beşiktaş'ın kazandığı 22 şampiyonlukta pay sahibi oldu.

Aktif futbol yaşantısını noktaladıktan sonra siyah-beyazlı ekipte teknik direktör ve divan kurulu üyesi olarak hizmetlerini sürdüren Şeref Görkey, 10 Kasım 2004'te vefat etti.

İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, efsane futbolcularından Şeref Görkey'i andı - Son Dakika Spor


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