Beşiktaş Ernest Muci ile 3,5 yıllık anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Beşiktaş Ernest Muci ile 3,5 yıllık anlaşmaya vardı

Beşiktaş Kulübü, Arnavut futbolcu Ernest Muci ile 3,5 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Muci'nin bonservisi için Polonya kulübü Legia Varşova'ya 10 milyon avro bonservis bedeli ödenecek.

09.02.2024 19:57  Güncelleme: 19:58
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Beşiktaş Kulübü, Arnavut futbolcu Ernest Muci ile 3,5 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kara Kartal, 22 yaşındaki 10 numara için 10 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

10 MİLYON AVRO BONSERVİS BEDELİ ÖDENECEK

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, Muci'nin bonservisi için Polonya kulübü Legia Varşova'la 10 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi.

Beşiktaş Ernest Muci ile 3,5 yıllık anlaşmaya vardı

BİR SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 10 PAY

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Oyuncu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca sonraki satıştan elde edilecek net karın yüzde 10'luk kısmı önceki kulübüne transfer ücreti olarak ödenecektir."

Beşiktaş Ernest Muci ile 3,5 yıllık anlaşmaya vardı

BEŞİKTAŞ'IN EN PAHALI TRANSFERİ OLDU

Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı duyuruda Ernest Muci'nin bonservisinin 10 milyon euro olduğu açıklandı.

Böylece Muci transferi, Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti. Önceki rekor 8 milyon euro ile Rodrigo Tabata'ya aitti.

Beşiktaş Ernest Muci ile 3,5 yıllık anlaşmaya vardı
Kaynak: AA

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    Yorumlar (2)

  • Talip Konyali: 10 milyona ...10 tane oyuncu bulursun bu ulkede..yazık onca parayı sokağa atıyorsunuz..inşallah ben yanılırım.. 18 5 Yanıtla
  • Selahattin Keleş: Beşiktaş’ta para var mıydı? 20 3 Yanıtla

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Son Dakika Spor Beşiktaş Ernest Muci ile 3,5 yıllık anlaşmaya vardı - Son Dakika


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