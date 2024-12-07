Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi Nefes Kesti

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SÜPER Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş sahasında derbi maçında Fenerbahçe 'yi konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çaldı. Türkmen'in yardımcılıklarını ise Caner Özaral ve Candaş Elbil üstlendi.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, deplasmanda 1-1 berabere sonuçlanan Hatayspor maçının 11'inde tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Topraktepe, Semih Kılıçsoy'un yerine derbide Al-Musrati'ye forma şansı verdi.

Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Serdar Topraktepe, savunma hattını Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu ve Masuaku'dan oluşturdu. Orta alanda Al-Musrati, Salih Uçan ve Gedson'u sahaya süren Topraktepe, hücum hattının sağında Rashica, solunda ise Rafa Silva'ya görev verdi. Serdar Topraktepe'nin gol yollarındaki tercihi ise İtalyan golcü Ciro Immobile oldu.

AL-MUSRATİ 2 MAÇ SONRA 11'E DÖNDÜ

Siyah-beyazlı ekibin Libyalı orta saha oyuncusu Al-Musrati, 2 maç sonra 11'de görev aldı. Son olarak Süper Lig'in 13'üncü haftasında Göztepe'ye 4-2 kaybedilen karşılaşmada 11'de forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, Maccabi Tel-Aviv maçında forma giymemiş, Hatayspor maçına ise kulübede başlayıp, ikinci yarı oyuna dahil olmuştu.

MUÇİ 3 MAÇ SONRA KADRODA

Beşiktaş'ta Ernest Muçi, 3 maç sonra karşılaşma kadrosunda yer aldı. Ülkesi Arnavutluk'un Ukrayna'yı konuk ettiği karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrasında sahalardan uzak kalan Muçi, Süper Lig'de Göztepe ve Hatayspor, Avrupa Ligi'nde ise Maccabi Tel-Aviv mücadelesinde kadroya girememişti.

3 İSMİN İLK FENERBAHÇE DERBİSİ

Beşiktaş'ta 3 futbolcu ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde forma giydi. Siyah-beyazlı ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Emirhan Topçu, Rafa Silva ve Ciro Immobile, Süper Lig'de ilk kez Fenerbahçe derbisinde forma giydi.

TRİBÜNLER DOLU

Siyah-beyazlı ekibin, Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşma dolu tribünler önünde oynandı. Derbi maçta Beşiktaşlı taraftarlar, tribünlerin tamamına yakınını doldurdu. Öte yandan Fenerbahçe taraftarları da deplasman tribününü doldurdu.