Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi Nefes Kesti

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, deplasmanda 1-1 berabere sonuçlanan Hatayspor maçının 11'inde tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Topraktepe, Semih Kılıçsoy'un yerine derbide Al-Musrati'ye forma şansı verdi.
Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Serdar Topraktepe, savunma hattını Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu ve Masuaku'dan oluşturdu. Orta alanda Al-Musrati, Salih Uçan ve Gedson'u sahaya süren Topraktepe, hücum hattının sağında Rashica, solunda ise Rafa Silva'ya görev verdi. Serdar Topraktepe'nin gol yollarındaki tercihi ise İtalyan golcü Ciro Immobile oldu.
AL-MUSRATİ 2 MAÇ SONRA 11'E DÖNDÜ
Siyah-beyazlı ekibin Libyalı orta saha oyuncusu Al-Musrati, 2 maç sonra 11'de görev aldı. Son olarak Süper Lig'in 13'üncü haftasında Göztepe'ye 4-2 kaybedilen karşılaşmada 11'de forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, Maccabi Tel-Aviv maçında forma giymemiş, Hatayspor maçına ise kulübede başlayıp, ikinci yarı oyuna dahil olmuştu.
MUÇİ 3 MAÇ SONRA KADRODA
Beşiktaş'ta Ernest Muçi, 3 maç sonra karşılaşma kadrosunda yer aldı. Ülkesi Arnavutluk'un Ukrayna'yı konuk ettiği karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrasında sahalardan uzak kalan Muçi, Süper Lig'de Göztepe ve Hatayspor, Avrupa Ligi'nde ise Maccabi Tel-Aviv mücadelesinde kadroya girememişti.
3 İSMİN İLK FENERBAHÇE DERBİSİ
Beşiktaş'ta 3 futbolcu ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde forma giydi. Siyah-beyazlı ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Emirhan Topçu, Rafa Silva ve Ciro Immobile, Süper Lig'de ilk kez Fenerbahçe derbisinde forma giydi.
TRİBÜNLER DOLU
Siyah-beyazlı ekibin, Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşma dolu tribünler önünde oynandı. Derbi maçta Beşiktaşlı taraftarlar, tribünlerin tamamına yakınını doldurdu. Öte yandan Fenerbahçe taraftarları da deplasman tribününü doldurdu.
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