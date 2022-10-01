Beşiktaş'ta sözleşme krizi sona erdi! Ersin Destanoğlu ile 4 yıllık yeni mukavele imzalandı

Beşiktaş uzun süredir sözleşme yenileme görüşmelerini sürdürdüğü Ersin Destanoğlu ile 4 yıllık yeni mukavele imzaladı.

2027 YILINA KADAR BEŞİKTAŞ'TA

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz; Futbol Akademimizden yetişen, 2019-20 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın kalesini koruyan ve bu süre zarfında Beşiktaşımızın kazandığı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan genç kalecimiz Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzaladı. Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldikleri Ersin Destanoğlu'na yeni dönemde şanlı formamızla başarılar dilediler." ifadelerini kullandı. Böylece genç kalecinin sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatılmış oldu.

BÜYÜK ZAM ALDI

Mevcut kadroda takımın en az kazananlarından biri olan Ersin Destanoğlu yeni anlaşmasıyla maaşına 25 kat zam aldı. Yeni anlaşmaya göre Destanoğlu'nun 500 bin lira olan yıllık garanti ücreti 700 bin euroya, aylık kazancı ise 41 bin liradan 1 milyon 41 bin liraya yükseldi.