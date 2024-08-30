Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe, Manchester United, Slavia Prag, Olimpik Lyon, AZ Alkmaar, Union Saint-Gilloise, Midtjylland, Athletic Bilbao ve Twente ile eşleşti. Galatasaray'ın rakipleri Tottenham, Ajax, PAOK, AZ Alkmaar, Dinamo Kiev, Malmö, Elfsborg ve RFS oldu. Beşiktaş ise Eintracht Frankfurt, Ajax, Maccabi Tel Aviv, Olimpik Lyon, Malmö, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao ve Twente ile mücadele edecek.

30.08.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda lig aşamasının kura çekimi, Monako'daki Grimaldo Forum'da gerçekleştirildi.

Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek takımlardan Fenerbahçe ikinci, Galatasaray üçüncü ve Beşiktaş dördüncü torbadan kuraya girdi.

Fenerbahçe, lig aşamasında Manchester United (İngiltere), Slavia Prag (Çekya) (D), Olimpik Lyon (Fransa), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Union Saint- Gilloise (Belçika), Midtjylland (Danimarka) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile eşleşti.

Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Tottenham (İngiltere), Ajax (Hollanda) (D), PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Dinamo Kiev (Ukrayna), Malmö (İsveç) (D), Elfsborg (İsveç) ve RFS (Letonya) (D) oldu.

Beşiktaş ise lig aşamasında Eintracht Frankfurt (Almanya), Ajax (Hollanda) (D), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Olimpik Lyon (Fransa) (D), Malmö (İsveç), Bodo/Glimt (Norveç) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile mücadele edecek.

Turnuva formatı

UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.

Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak.

İlk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.

Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

Maç takvimi

İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

Ligde maç takvimi şöyle:

1. maçlar: 25-26 Eylül

2. maçlar: 3 Ekim

3. maçlar: 24 Ekim

4. maçlar: 7 Kasım

5. maçlar: 28 Kasım

6. maçlar: 12 Aralık

7. maçlar: 23 Ocak 2025

8. maçlar: 30 Ocak 2025

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

Kaynak: AA

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Türkiye, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:40 Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi’nde Atatürk’ün adını anmadı Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı
15:22 Solunum sıkıntısı yaşayan Reha Muhtar yeniden entübe edildi Solunum sıkıntısı yaşayan Reha Muhtar yeniden entübe edildi
14:24 YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı
14:15 UEFA Avrupa Ligi’nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu UEFA Avrupa Ligi'nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu
08:45 Arda Güler, Real Madrid’in beraberlik golünü getirdi Arda Güler, Real Madrid'in beraberlik golünü getirdi
08:06 Bu destan asla unutulmayacak Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası: 30 Ağustos Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos
08:01 Saçları beyazladı Necati Şaşmaz’ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi
23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
22:49 Trabzonspor, St. Gallen’e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı
22:12 Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazandı Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı
21:54 Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı
21:47 İsrail işgali altındaki Gazze’de çatışmalara aşı arası İsrail işgali altındaki Gazze'de çatışmalara aşı arası
21:46 Sulama kanalına düşen yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca boğularak can verdi Sulama kanalına düşen yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca boğularak can verdi
21:17 Konya’nın Yunak ilçesini şiddetli sağanak vurdu, tarım arazilerini su bastı Konya'nın Yunak ilçesini şiddetli sağanak vurdu, tarım arazilerini su bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 16:21:33. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement