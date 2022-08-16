Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi

16.08.2022 22:55
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 16 Ağustos 2022 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı. Alınan kararlara göre, Fenerbahçe, Kasımpaşa maçındaki çirkin ve kötü tezahüratlar; Beşiktaş ise Corendon Alanyaspor maçındaki çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Galatasaray'ın ise Bitexen Giresunspor maçındaki saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildi. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sevkler yer aldı:

"1- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü'nün 12.08.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü Ek-2/ Müsabaka İsim Listesi - (c) maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü antrenörü BİRTAN GÜNER'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 13.08.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü'nün 13.08.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi RIFAT TAŞ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 16.08.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 13.08.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BITEXEN GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.4- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin 14.08.2022 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.5- CORENDON ALANYASPOR Kulübü'nün 14.08.2022 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.6- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 14.08.2022 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.7- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 15.08.2022 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.08.2022 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


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Kaynak: DHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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