Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 16 Ağustos 2022 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı. Alınan kararlara göre, Fenerbahçe, Kasımpaşa maçındaki çirkin ve kötü tezahüratlar; Beşiktaş ise Corendon Alanyaspor maçındaki çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Galatasaray'ın ise Bitexen Giresunspor maçındaki saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildi. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sevkler yer aldı:

Kaynak: DHA

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