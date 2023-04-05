Beşiktaş, Fenerbahçe'ye verilen penaltı kararının doğru olmadığını söyleyen MHK Başkanı Lale Orta'yı tebrik etti: Örnek olsun

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Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde Arda Güler'in yerde kaldığı pozisyonu değerlendiren MHK Başkanı Lale Orta, pozisyonun penaltı olmadığını, Halil Umut Meler ve VAR hakemi Alper Ulusoy'un hata yaptığını ifade etmişti. Beşiktaş Kulübü, MHK Başkanı Lale Orta'nın açıklamaları ile ilgili bir açıklama paylaştı. Yapılan açıklamada, MHK Başkanı Lale Orta, tebrik edildi.

İşte Beşiktaş'tan yapılan o açıklama;

"Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "02.04.20023 tarihinde oynadığımız Fenerbahçe maçına neden manuel olarak atandıkları halen anlaşılamayan orta hakem ile VAR hakeminin ortaklaşa oluşturdukları penaltı kararının doğru olmadığı bütün futbol kamuoyunun mutabık kaldığı bir konudur.

Bu hususun Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Prof.Dr. Lale Orta tarafından kamuoyunun önünde açık yüreklilikle kabul edilmiş olması takdire şayandır.

Cumhuriyetimizin 100. yılında, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün her iyi ve güzel şeyin kaynağı olarak gördüğü kadınlarımızın cesaretine çok iyi bir örnek teşkil eden bu davranışı nedeniyle sayın Prof. Dr. Lale Orta hanımefendiye tebriklerimizi kamuoyu önünde ifade etmeyi bir görev kabul ediyoruz.

Hanımefendi'nin açık sözlü ve cesur davranışının devamlılık kazanarak TFF'nin tüm kurullarına ve yetkililerine sirayet etmesini umuyor ve diliyoruz."