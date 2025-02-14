Beşiktaş Fibabanka, ING Türkiye Kupası Yarı Finalinde Mersin Spor'u Geçerek Finale Yükseldi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Fibabanka, ING Türkiye Kupası Yarı Finalinde Mersin Spor'u Geçerek Finale Yükseldi

Beşiktaş Fibabanka, ING Türkiye Kupası Yarı Finalinde Mersin Spor\'u Geçerek Finale Yükseldi

ING Türkiye Kupası Yarı Finalinde Beşiktaş Fibabanka, Mersin Spor'u 83-63 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Maçın en skorer oyuncusu Beşiktaş'tan Jonah Mathews oldu.

14.02.2025 20:27  Güncelleme: 20:30
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SALON: 11 Nisan Spor Salonu

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Ayşe Nur Yazıcıoğlu

MERSİN SPOR: Olaseni 12, Paco Cruz 5, Emre Tanışan, Cobbs 16, Efianayi 5, Peneiro 11, Kartal Özmızrak, Kairys 2, Canberk Kuş 12, Tevfik Akdamar

BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Berk Uğurlu 11, Mathews 18, Needham 8, Terry 4, Allman 10, Sleva 15, Plavsic 3, Yiğit Arslan 6, Morgan 8, Kerem KOnan

1'İNCİ PERİYOT: 12-23

DEVRE: 33-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-60

ING Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında, Şanlıurfa'da oynanan maçta Mersin Spor'u 83-63 mağlup eden Beşiktaş Fibabanka, finale yükseldi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 18 sayıyla siyah-beyazlı ekipten Jonah Mathews oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Fibabanka, ING Türkiye Kupası Yarı Finalinde Mersin Spor'u Geçerek Finale Yükseldi - Son Dakika

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