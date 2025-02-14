Beşiktaş Fibabanka, ING Türkiye Kupası Yarı Finalinde Mersin Spor\'u Geçerek Finale Yükseldi

Spor

SALON: 11 Nisan Spor Salonu

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Ayşe Nur Yazıcıoğlu

MERSİN SPOR: Olaseni 12, Paco Cruz 5, Emre Tanışan, Cobbs 16, Efianayi 5, Peneiro 11, Kartal Özmızrak, Kairys 2, Canberk Kuş 12, Tevfik Akdamar

BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Berk Uğurlu 11, Mathews 18, Needham 8, Terry 4, Allman 10, Sleva 15, Plavsic 3, Yiğit Arslan 6, Morgan 8, Kerem KOnan

1'İNCİ PERİYOT: 12-23

DEVRE: 33-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-60

ING Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında, Şanlıurfa'da oynanan maçta Mersin Spor'u 83-63 mağlup eden Beşiktaş Fibabanka, finale yükseldi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 18 sayıyla siyah-beyazlı ekipten Jonah Mathews oldu.