SALON: 11 Nisan Spor Salonu
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Ayşe Nur Yazıcıoğlu
MERSİN SPOR: Olaseni 12, Paco Cruz 5, Emre Tanışan, Cobbs 16, Efianayi 5, Peneiro 11, Kartal Özmızrak, Kairys 2, Canberk Kuş 12, Tevfik Akdamar
BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Berk Uğurlu 11, Mathews 18, Needham 8, Terry 4, Allman 10, Sleva 15, Plavsic 3, Yiğit Arslan 6, Morgan 8, Kerem KOnan
1'İNCİ PERİYOT: 12-23
DEVRE: 33-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-60
ING Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında, Şanlıurfa'da oynanan maçta Mersin Spor'u 83-63 mağlup eden Beşiktaş Fibabanka, finale yükseldi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 18 sayıyla siyah-beyazlı ekipten Jonah Mathews oldu.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Fibabanka, ING Türkiye Kupası Yarı Finalinde Mersin Spor'u Geçerek Finale Yükseldi - Son Dakika
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