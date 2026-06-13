Beşiktaş GAİN Finalde Öne Geçti - Son Dakika
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Beşiktaş GAİN Finalde Öne Geçti

Beşiktaş GAİN Finalde Öne Geçti
13.06.2026 22:44
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Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko'yu 88-80 yenerek seride 1-0 öne geçti. Berk Uğurlu 20 sayı attı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Özlem Yalman, Alper Aktuğ Köselerli, Can Mavisu

FENERBAHÇE BEKO: Tarık Biberovic 16, Wade Baldwin 16, Devon Hall 9, Khem Birch 9, Talen Horton Tucker 9, Nicolo Melli 7, Arturs Zagars 6, Mikael Olli Axel Jantunen 5, Melih Mahmutoğlu 3, Metecan Birsen

BEŞİKTAŞ GAİN: Berk Uğurlu 20, Anthony Brown 14, Vitto Brown 12, Yiğit Arslan 10, Jonah Mathews 9, Sertaç Şanlı 8, Devon Dotson 6, Matt Thomas 5, Conor Morgan 4

1'İNCİ PERİYOT: 16-27

DEVRE: 42-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-62

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisi ilk maçında Beşiktaş GAİN, deplasmanda konuk olduğu Fenerbahçe Beko'yu 88-80 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın en skorer ismi siyah-beyazlı ekipte 20 sayı üreten Berk Uğurlu oldu. Mücadeleyi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da yerinden takip etti. Üç maç kazanan takımın şampiyon olacağı seride ikinci mücadele 15 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde oynanacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş GAİN Finalde Öne Geçti - Son Dakika

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