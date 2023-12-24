 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş, Hatayspor maçı için Mersin'e gitti - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, Hatayspor maçı için Mersin'e gitti

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Hatayspor'un konuğu olacak. Siyah-beyazlı ekip, Adana'ya hava yoluyla gittikten sonra kara yoluyla Mersin'e geçti. Maç öncesinde taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Beşiktaş kafilesi, maç kadrosunda bazı eksiklerle yer aldı.

Beşiktaş, Hatayspor maçı için Mersin\'e gitti
24.12.2023 - 17:31,
Abone Ol

Beşiktaş, Mersin'e geldi

Mustafa ERCAN/ MERSİN,(DHA)- Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın Mersin'de Hatayspor'un konuğu olacak Beşiktaş, maç için bu kente geldi.

Süper Lig'in 18'inci haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor'un konuğu olacak. Siyah-beyazlı kafile, karşılaşma öncesinde hava yolu ile Adana'ya gitti. Adana havaalanında Beşiktaş taraftarları tarafından karşılanan siyah-beyazlı kafile, daha sonra kara yolu Mersin'e gitti. Maç öncesinde kalacağı otele geçen kafile, burada da taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Öte yandan siyah-beyazlı ekibin Hatayspor maçı kamp kadrosu da açıklandı. Sakatlıkları devam eden Emrecan Uzunhan, Necip Uysal, Umut Meraş, Chamberlain, takımla çalışmalara başlayan ancak henüz hazır olmayan Tayyip Salha Sanuç ile Fenerbahçe derbisinin ardından kadro dışı bırakılan Bailly, Rosier, Onana, Ghezzal ve Aboubakar kadroda yer almadı. Geçtiğimiz hafta görev alamayan Gedson ise kamp kadrosuna dahil edildi.

Siyah-beyazlıların Atakaş Hatayspor müsabakasında kadrosunda yer alan futbolcular şöyle: " Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Milot Rashica, Daniel Amartey, Amir Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Emrecan Bulut."

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Hatayspor, Beşiktaş, Mersin, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Hatayspor maçı için Mersin'e gitti - Son Dakika


17:13
Nefesler tutuldu! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu Nefesler tutuldu! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu
16:36
DEM Parti kongresinde teröristler için 'şehit' deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına DEM Parti kongresinde teröristler için "şehit" deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına
16:31
Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi
16:17
Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek
15:17
12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi 12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi
15:15
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum
15:10
Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin
14:37
Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı

Son Dakika
16:36 DEM Parti kongresinde teröristler için "şehit" deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına
16:31 Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi
16:17 Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek
15:17 12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi
15:15 AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum
15:10 Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin
14:37 Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı
14:29 Şehit Taşkın yıllar önce yaptığı paylaşım kahretti: Al bayrağa sarılı tabuta bakmak mı zor, o tabutta yatmak mı?
14:22 12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 17:52:05. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Hatayspor maçı için Mersin'e gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement