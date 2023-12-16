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Beşiktaş'ın 2023 itibariyle borcu 8 milyar 282 milyon lira - Son Dakika
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Beşiktaş'ın 2023 itibariyle borcu 8 milyar 282 milyon lira

Beşiktaş'ın 31 Ağustos 2023 itibariyle toplam borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin 263 lira olarak açıklandı. Siyah beyazlı kulübün Divan Kurulu toplantısında bu borç miktarı rapor edildi.

16.12.2023 - 11:16,  Güncelleme: 11:18
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Beşiktaş'ın borcu 8 milyar 282 milyon TL'ye ulaştı

ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş'ın 31 Ağustos 2023 itibariyle toplam borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin 263 lira olarak açıklandı.

Siyah beyazlı kulübün 2023 yılı olağan Divan Kurulu toplantısının 3'üncüsü Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılıyor. Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetimin ilk divan toplantısına katılım beklenenden az olurken, yönetim kurulu Feyyaz Uçar haricinde tam kadro toplantıya katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantı, Divan başkanı Tevfik Yamantürk'ün konuşması ile devam etti. Yamantürk'ten sonra kürsüye gelen Özgür Şentürk, Denetleme Kurulunun hazırladığı raporu sundu. Bu rapora göre Beşiktaş'ın 31 Ağustos 2023 itibariyle toplam borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin 263 liraya ulaştı.

Divan Kurulu toplantısını devam yönetim faaliyetlerinin okunmasıyla devam ediyor.

Beşiktaş\'ın 2023 itibariyle borcu 8 milyar 282 milyon lira
Kaynak: DHA
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