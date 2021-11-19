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Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı - Son Dakika

Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı

19.11.2021 09:14

Cumartesi günü yapılacak divan toplantısından önce Beşiktaş'ın borcunun 4.5 milyara dayandığı belirtti. Siyah-Beyazlılar'ın toplam borcu 4 milyar 434 milyon 479 bin lira.

Beşiktaş'ta 20 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek Divan Kurulu Toplantısı'nda sunulacak mali tabloda toplam borcun 4 milyar 434 milyon 479 bin TL olduğu bildirildi.

ALACAK HANESİ 777 MİLYON

Fanatik'in haberine göre; borcun 540 milyon 227 bin TL'si kulübe, 3 milyar 894 milyon 252 bin TLS'si B.J.K. Futbol yatırım A.Ş'ye ait olduğu belirtilirken, alacak hanesinde ise 777 milyon 854 bin TL yer aldı.

Üst üste şampiyonluklar bile fayda etmez! Beşiktaş'ın borcu korkunç seviyede

SON TOPLANTI 26 ARALIK

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan kurallar sebebiyle bugüne kadar gerçekleştirilemeyen 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı 19 Aralık Pazar günü yapılacak. Belirtilen tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 26 Aralık Pazar günü olacak. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki toplantıda 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulunun idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrası oya sunulacak.

Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı - Son Dakika
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