Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kleberson'dan yıllar sonra gelen olay Türkiye itirafı: Çılgıncaydı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kleberson'dan yıllar sonra gelen olay Türkiye itirafı: Çılgıncaydı

23.12.2022 16:10
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kleberson'dan yıllar sonra gelen olay Türkiye itirafı: Çılgıncaydı

Türkiye hakkında ilginç itiraflarda bulunan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kleberson, "Türkiye'ye geldiğim günleri unutamıyorum, daha önce böyle şeyler yaşamadım. Etraf çok kalabalıktı, adamın biri koyunun kafasını kaldırıp boğazını kesiyor. Ardından akan kanı yüzlerine sürüyorlar. Etrafa bakıp, 'Burada ne halt oluyor?' dedim ama oradaki kültür bu. Onların bir ritüeli. Tanrım, çılgıncaydı" şeklinde konuştu.

2005-2007 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Brezilyalı eski futbolcu Kleberson, Türkiye'yi hala unutamadığını söyledi. Kleberson, Türkiye ile ilgili kendisini en çok etkileyen anıları anlattı.

"İNANAMADIM"

"Transfer olduğumda havalimanındaki karşılanmam inanılmazdı. Tam bir çılgınlıktı. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Kapıdan çıkar çıkmaz, taraftarlardan gelen uğultu ile ortalık yıkıldı. Bir anda etrafım sarıldı, taraftarlar beni kaldırıp arabaya taşıdılar. Çantamı kaybettim, telefonumu kaybettim, inanamadım.

"BİR ŞEY YAPAMADILAR"

İtiraflarda bulunmaya devam eden Brezilyalı futbolcu, "Kayınpederim ve menajerim yanımdaydı ama bir şey yapamadılar. Sonra beni almak için bekleyen arabaya bindim ve kapılar kapalı olmasına rağmen taraftarları duyabiliyordum. Kayınpederime ve menajerime baktım ve onlara telefonumla çantamı kaybettiğimi söyledim" ifadelerini kullandı

"KOYUNUN KAFASININ KESİLDİĞİNİ GÖRDÜM"

Türkiye'yi çok sevdiğini ve bazı olaylara da tam anlam veremediğini anlatan Kleberson, "Türkiye gerçekten hoşuma gitti. Taraftarlar çılgın ve tutkulu. Beni çok desteklediler. Hangi şehre giderseniz gidin, havaalanında taraftarlarla çevriliyorsunuz. Fenerbahçe ile büyük bir maç oynadığımızı hatırlıyorum ve bir antrenmandan sonra tesisten çıkarken otobüse doğru yürüdüm ve yerime oturdum. Sonra kalabalığın ortasında bir koyun gördüm. Neler olduğunu anlamadım. Sonra bir baktım, bir adam koyunun kafasını kaldırıp boğazını kesiyor. Ardından akan kanı yüzlerine sürüyorlar. Etrafa bakıp 'burada ne halt oluyor?' dedim ama oradaki kültür bu. Onların bir ritüeli. Tanrım, çılgıncaydı" İfadelerine yer verdi.

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