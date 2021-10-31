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Beşiktaş'ın iptal edilen golüne Deniz Çoban'dan yorum: VAR karışamaz - Son Dakika

Beşiktaş'ın iptal edilen golüne Deniz Çoban'dan yorum: VAR karışamaz

31.10.2021 13:05

Eski hakem Deniz Çoban, Mehmet Topal'ın attığı fantastik golde hakem Cüneyt Çakır'ın hata yaptığını ifade etti. Çoban, bu gibi durumlarda VAR'ın müdahaleye karışamadığını, kararın sezon boyunca tartışılacağını belirtti.

Beşiktaş'ın Hatayspor'a 1-0 kaybettiği maçta Mehmet Topal'ın attığı beraberlik golü iptal edildi. Topal, kaleye sırtı dönük şekilde topukla yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Hakem Cüneyt Çakır, VAR'a gidip golü iptal etti. Fanatik yazarı Deniz Çoban, "Bu pozisyonda gol kararı verilmesini daha doğru buluyorum" dedi, pozisyona VAR'ın müdahalesinin yanlış olduğunu vurguladı.

Beşiktaş'ın iptal edilen harika golüne Deniz Çoban'dan olay yorum: VAR karışamaz

İşte Deniz Çoban'ın yorumu:

"SEZON BOYUNCA TARTIŞILIR"

"Mehmet Topal'ın golünde VAR müdahalesiyle verilen ofsayt kararı sadece dün oynanan maçın değil, sezonun tartışmalı pozisyonları arasına girecektir.

Yarınlarda bu pozisyonla ilgili yetkili/yetkisiz, bilgili/bilgisiz kişilerden çok sayıda yorum duyacağız. "Ofsayt" diyenler olduğu gibi 'Ofsaytla ilgisi yok!' diyenler de olacaktır. Temel olarak, Montero'nun topa dokunmamak için yaptığı hamlenin kaleciyi etkileyip etkilemediğine karar vermek gerekecek. Kararla ilgili kurulacak her cümle, o cümleyi kuran kişinin kendi yorumu olacaktır.

"TALİMATLARA AYKIRI DAVRANDI"

Montero'nun hareketi, ofsayt verilmesi için yeterli olsaydı, dünya çapında kariyeri olan Çakır, birkaç açıdan pozisyonu izledikten hemen sonra kendi kararını verebilirdi. O da pozisyonla ilgili net bir görüş oluşturamadı ve talimatlara aykırı davranarak yardımcısını yanına çağırdı. Bu kadar zor karar verilen bir pozisyon için 'açık ve bariz' bir hatadan söz edilebilir mi?

"PROTOKOL AÇIK, VAR KARIŞAMAZ"

Evrensel VAR protokolü çok açık: 'Açık, bariz, net' ihlaller VAR'ın konusudur. Yoruma açık, sana göre/bana göre olan pozisyonlar VAR müdahalesi gerektirmez. VAR en doğru kararı aramaz. Skandal hatayı arar.' Tüm bunlar temel prensiplerdir. Dolayısıyla ofsayt diyenlere de bir sözüm olmaz ama bu pozisyona VAR karışmamalıydı.

"KARAR HATALI"

Kendi namıma şunu söyleyebilirim. Beşiktaşlı oyuncunun (Montero) toptan ayağını çekerken yaptığı hamlenin ben kalecinin hareketlerini engellediğini, dikkatini dağıttığını düşünmüyorum ve gol kararı verilmesini daha doğru buluyorum."

Beşiktaş'ın iptal edilen golüne Deniz Çoban'dan yorum: VAR karışamaz

Cüneyt Çakır, Mehmet Topal, Deniz Çoban, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın iptal edilen golüne Deniz Çoban'dan yorum: VAR karışamaz - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın iptal edilen golüne Deniz Çoban'dan yorum: VAR karışamaz - Son Dakika
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