Beşiktaş'ın Yeni Başkanı Serdal Adalı Oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Yeni Başkanı Serdal Adalı Oldu

Beşiktaş\'ın Yeni Başkanı Serdal Adalı Oldu

Beşiktaş'ta gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda Serdal Adalı, 8901 oy alarak kulübün yeni başkanı seçildi. Hüseyin Yücel ise 3637 oy ile seçimde geri kaldı.

29.12.2024 22:37  Güncelleme: 23:22
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BEŞİKTAŞ'ta bugün gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda 8901 oy alan Serdal Adalı, siyah-beyazlı ekibin yeni başkanı oldu.

Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulu, Sinan Erdem Spor Salonu'ndan gerçekleştirildi. Genel kurul üyeleri, saat 10.00'da oy vermeye başlarken, 17.00'de oy verme işlemi sona erdi. Oyların sayımına geçilmesinin ardından ilk 10 sandık, Serdal Adalı'nın üstünlüğüyle geçildi. İlk 10 sandıkta Adalı, 3 bin 40 oy alırken; Hüseyin Yücel aldığı oy sayısı ise bin 383 oldu. Geriye kalan sandıklarda da Hüseyin Yücel'e büyük üstünlük kuran Serdal Adalı, 8901 oy alarak siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı seçildi. Hüseyin Yücel ise 3637 oy aldı.

Adalı, seçimin ardından yaptığı açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı saygı ve rahmetle anarak başlamak istiyorum. Öncelikle aileme, iki gün sonra 40'ıncı yılımızı kutlayacağımız hayattaki en büyük destekçim ve benim yüzümden başına gelmedik kalmayan, desteğini esirgemeyen eşime teşekkür ediyorum. Beşiktaş'a sahip çıkarak, rekor bir katılımla oy kullanan ve bizlere bu gururu yaşatan sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Hüseyin Yücel'i de verdiği mücadeleden dolayı kutluyorum. 7'den 70'e tüm taraftarlarımıza ve tüm Beşiktaş camiasına en içten teşekkürlerimi sunarım. Beşiktaş hayatımın son 15 yılında benimle yol yürüyen tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Çok özel bir teşekkürü de 3 Temmuz sürecinde hain terör örgütü tarafından düzenlenen kumpas nedeniyle benimle beraber cezaevinde bulunan Tayfur Havutçu kardeşim, eşi Neslihan kardeşim ile Ahmet Ateş kardeşime ve ailelerine teşekkür ederim. Türkiye Jokey Kulübü ve atçılık camiasına da anlayışları için teşekkür etmek istiyorum. Aldığımız görevin ve üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. İnşallah Beşiktaş'ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız. Biz önce bu büyük camiayı tekrar bir araya getireceğiz. Artık Beşiktaş'ımız için yeni bir dönem başlıyor. Büyük Beşiktaş camiasının desteğini yanımızda görmek istiyoruz. Beşiktaş laik olduğu günlere ancak böyle ulaşacaktır. Beşiktaşlıların içi rahat olsun. Kazanan Beşiktaş olmuştur" dedi.

Kaynak: DHA

Hüseyin Yücel, Serdal Adalı, Politika, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Yeni Başkanı Serdal Adalı Oldu - Son Dakika

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