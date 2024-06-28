Rafa Silva'dan rekor imza! Sahaya çıkmadan tarihe geçti - Son Dakika
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Rafa Silva'dan rekor imza! Sahaya çıkmadan tarihe geçti

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Beşiktaş'ın yeni transfer Rafa Silva, 6 milyon euro maaşıyla siyah-beyazlı takımda tarihin en fazla para kazanan futbolcusu oldu. Silva, yıllık maaşlar baz alındığında kulüp tarihinin en fazla kazanan futbolcusu unvanını vatandaşı Pepe'yi geride bırakarak elde etti. Portekizli yıldız ayrıca, 3.1 milyon euro ile mevcut takımın en fazla kazananı olan Vincent Aboubakar'ı ikiye katladı.

28.06.2024 11:33
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Beşiktaş Gabriel Paulista'nın ardından çok ses getiren bir transfere imza atarak Benfica forması giyen Rafa Silva'yı renklerine bağladı. Gelişi siyah-beyazlı futbolseverler tarafından büyük memnuniyetle karşılanan Portekizli yıldızın maliyeti ise kamuoyunu oldukça fazla meşgul etti.

YILLIK 6 MİLYON EURO KAZANACAK

Kartal, 31 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 6 milyon euro garanti ücret ve 10 milyon euro imza parası ödeyecek. Toplam 28 milyon euro'nun bir kısmını Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel karşılayacak.

Beşiktaş'ın yeni transferinden rekor imza! Sahaya çıkmadan tarihe geçti

VATANDAŞI PEPE'Yİ SOLLAYARAK TARİHE GEÇTİ

Rafa Silva yıllık maaşlar baz alındığında kulüp tarihinin en fazla kazanan futbolcusu unvanını vatandaşı Pepe'den devraldı. 41 yaşında olmasına rağmen şu anda Portekiz Milli Takımı ile birlikte EURO 2024'te boy gösteren oyuncu, 2017 yılında Beşiktaş'a sezon başına 4.5 milyon eurodan 2 yıllık mukavele imzalamıştı. Öte yandan Rafa Silva, 6 milyon euroluk maaşıyla 3.1 milyon euro ile mevcut takımın en fazla kazananı olan Vincent Aboubakar'ı ikiye katlamış oldu.

Rafa Silva\'dan rekor imza! Sahaya çıkmadan tarihe geçti

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Son Dakika Spor Rafa Silva'dan rekor imza! Sahaya çıkmadan tarihe geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Galatasaray Spor kulübü: Küçük takımın küçük oyuncusu 23 25 Yanıtla
    ferhat eser: rafa silvayı dünya tanıyor geseyi kim tanır edirneden öteye???? 11 19 Galatasaray Spor kulübü: Siz eşinizi nasıl tanımıyorsunuz 6 10 arda parmaksiz: Siz kocanızı nası tanımıyorsunuz? 10 3
  • ferhat eser: silva geseden daha büyük yalnız hahahaha:))) 14 16 Yanıtla
  • ferhat eser: small club galatasaray alamayınca eleştiri bombardimanlari başlamış 11 16 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Ligi ortalarda bitiren bir takım için söylenen bir söz vardı ya. 15 12 Seyit Kılınç: Ferat koyyumda turat 9 5 arda parmaksiz: takılma diğer yorumlara TFF ve hakem desteği ile anca bu kadar olur sonrası traşşşşşş 4 0
  • Memduh Zenol: Galatasarayda her noktada 10 tane Silva var Beşiktaş şampiyonluk sadece turkiye kupası ile olur lig ve Avrupa galatasaray tarafından blokeli 9 10 Yanıtla
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