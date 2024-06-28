Rafa Silva\'dan rekor imza! Sahaya çıkmadan tarihe geçti

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Beşiktaş Gabriel Paulista'nın ardından çok ses getiren bir transfere imza atarak Benfica forması giyen Rafa Silva'yı renklerine bağladı. Gelişi siyah-beyazlı futbolseverler tarafından büyük memnuniyetle karşılanan Portekizli yıldızın maliyeti ise kamuoyunu oldukça fazla meşgul etti.

YILLIK 6 MİLYON EURO KAZANACAK

Kartal, 31 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 6 milyon euro garanti ücret ve 10 milyon euro imza parası ödeyecek. Toplam 28 milyon euro'nun bir kısmını Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel karşılayacak.

VATANDAŞI PEPE'Yİ SOLLAYARAK TARİHE GEÇTİ

Rafa Silva yıllık maaşlar baz alındığında kulüp tarihinin en fazla kazanan futbolcusu unvanını vatandaşı Pepe'den devraldı. 41 yaşında olmasına rağmen şu anda Portekiz Milli Takımı ile birlikte EURO 2024'te boy gösteren oyuncu, 2017 yılında Beşiktaş'a sezon başına 4.5 milyon eurodan 2 yıllık mukavele imzalamıştı. Öte yandan Rafa Silva, 6 milyon euroluk maaşıyla 3.1 milyon euro ile mevcut takımın en fazla kazananı olan Vincent Aboubakar'ı ikiye katlamış oldu.