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Beşiktaş, Jean Onana'yı Marsilya'ya kiralıyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Jean Onana'yı Marsilya'ya kiralıyor

Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı oyunculardan Jean Onana'yı Marsilya'ya sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık olarak gönderiyor. Ayrıca, siyah beyazlılar yeni sağ bek olarak Jonas Svensson ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş, Jean Onana\'yı Marsilya\'ya kiralıyor
07.01.2024 - 14:39,
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Jean Onana Marsilya'ya kiralanıyor

Yeni sağ bek Jonas Svensson

Ali DANAŞ - İSTANBUL,

Uzun süredir teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, anlaşma aşamasına geldiği Giovanni van Bronckhorst'ta çıkan pürüzlerden sonra rotayı Mircea Lucescu'ya çevirdi.

Romanya'ya giderek Lucescu ile görüşen Futbol Koordinatörü Samet Aybaba, görüşmenin tüm detaylarını başkan Arat'a iletti. 79 yaşındaki teknik direktörün de şartlarını öğrenen Aybaba, Hasan Arat'ın durumu ele alması ve yönetim kurulunda da değerlendirilmesi sonrası yeniden harekete geçecek ve Lucescu ile anlaşma zemini arayacak.

Mircea Lucescu son olarak Dynamo Kiev'de görev yapmış ve Konfrerans Ligi play-off turunda Beşiktaş'a rakip olmuştu. Deneyimli teknik adam 3 Kasım 2023'de istifa etmişti.

JEAN ONANA MARSİLYA'YA KİRALANIYOR

İç ve dış transferde de harekete geçen Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı oyunculardan bir tanesini daha takımdan gönderiyor.

Fransız ekibi Marsilya tarafından istenilen Jean Onana için olumlu cevap veren Beşiktaş, oyuncu için sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağladı. Sezon başında Lens takımından 4 milyon Euro'ya transfer edilen Onana, yeterli performans gösteremeyince kadro dışı bırakılmıştı.

YENİ SAĞ BEK JONAS SVENSSON

Beşiktaş dış transferde de atağa geçerek yeni bir sağ bek ile anlaşma sağladı.

Siyah beyazlılar, dün Adana Demirspor ile sözleşmesini fesheden Jonas Svensson ile anlaşma sağladı. 31 yaşındaki Norveçli sağ bekle 2.5 yıllık kontratta anlaşan siyah beyazlılar, sağlık kontrolünden geçirdikleri Svensson'u kısa süre içinde resmi olarak açıklayacak.

Kaynak: DHA
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