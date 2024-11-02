Beşiktaş, Kasımpaşa'ya 3-1 Yenildi - Son Dakika
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Beşiktaş, Kasımpaşa'ya 3-1 Yenildi

Van Bronckhorst, hatalı savunma kararlarının mağlubiyeti getirdiğini belirtti ve UEFA'da toparlanmak istiyor.

02.11.2024 22:46
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, savunmada verdikleri hatalı kararların kendilerine pahalıya mal olduğunu söyledi.

Hollandalı çalıştırıcı, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de üst üste ikinci mağlubiyetlerini yaşadıklarını belirten Van Bronckhorst, "Bu, daha farklı bir mağlubiyet oldu. Bütün sezon olduğu gibi oynadığımız karakteri sahaya yansıtamadık. İlk yarının sonunda bulduğumuz golün bize yardım edeceğini düşündük ama bu olmadı." diye konuştu.

İstedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarına vurgu yapan Hollandalı teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Defansif olarak kararlarımız hatalıydı. Rakibe gol fırsatları verdik. Bu hatalı kararlarımız bize pahalıya mal oldu. Bugün oynayamadık. Pazartesi ve bugünü kıyaslarsak, gece ile gündüz gibiydi. Kilit anlarda konsantrasyon eksikliğinden bahsedebiliriz. Doğru kararları veremedik. Maça iyi hazırlandık ama istediğimiz oyunu oynayamadık. Türkiye'de kolay maç yok. Gereğini yapmadığınız zaman işlerin ne kadar zor olduğunu görebiliyorsunuz."

"Bu mağlubiyeti son derece hissediyorum"

Kasımpaşa karşısında birçok şeyi yanlış yaptıklarını aktaran Giovanni van Bronckhorst, "Bugün kötü maç oynadık. Skor ve sonuç üzücü. Bu mağlubiyeti son derece hissediyorum. Bugün çok şeyi yanlış yaptık. Ayağa kalkıp UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile yapacağımız maçı kazanmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

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