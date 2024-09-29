Beşiktaş Kayseri\'de Taraftarla Buluştu

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SÜPER Lig'in 7'nci haftasında yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Kayseri'ye geldi.

Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlı kafile, şehre geldi. Özel uçakla Kayseri'ye gelen Beşiktaş kafilesini Kayseri Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Siyah-beyazlı futbolcular takım otobüsüne havalimanı girişinde bekleyen taraftarların tezahüratları eşliğinde bindi. Taraftarlar, Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorts'a sevgi gösterisinde bulunarak çiçek verdi. Beşiktaşlı futbolculardan Semih Kılıçsoy fotoğraf çektirdi. Beşiktaş kafilesi konaklayacakları otele meşale ve tezahüratla hareket etti.