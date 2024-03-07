Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ile kulüplere para cezası verdi.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Süper Lig'deki Beşiktaş- Galatasaray derbisinin ardından siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımdan dolayı hem başkan Hasan Arat hem de Beşiktaş Kulübüne 400'er bin lira ceza verildi.
Beşiktaş, taraftarlarının sebep olduğu saha olayları nedeniyle 224 bin lira, Galatasaray ise taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 320 bin lira para cezasına çarptırıldı.
Ayrıca derbinin son dakikasında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sebebiyle kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Omar Colley'e bir maç men cezası verildi.
Kurul tarafından çeşitli sebeplerle Atakaş Hatayspor'a 540 bin, Fenerbahçe'ye 397 bin, Yılport Samsunspor'a 312 bin, Trabzonspor'a 320 bin ve Mondihome Kayserispor'a 192 bin lira para cezası kesildi.
PFDK, VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Federico Ceccherini'ye 3 maç men ve 39 bin lira, Yılport Samsunsporlu oyuncu Marius Moundilmadji'ye 2 maç men, Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a da 1 maç men ve 39 bin lira para cezası uyguladı.
Çaykur Rizespor idarecisi Hasan Türüt de 140 bin lira cezanın yanı sıra 30 gün hak mahrumiyeti aldı.
Caner Erkin'e 7, Arda Turan'a 1 maç ceza
PFDK, Trendyol 1. Lig'de oynanan Bodrum FK- Eyüpspor karşılaşmasında yaşanan olaylar sebebiyle her iki takıma çeşitli cezalar uyguladı.
Bodrum FK'ye, taraftarının sebep olduğu saha olayları sebebiyle evindeki 2 resmi maçı seyircisiz oynama ve 136 bin lira para cezası verildi.
Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir de 1 maç men ve 39 bin lira para cezasına çarptırıldı.
Eyüpspor'da ise teknik direktör Arda Turan 1 maç men ve 39 bin lira, tecrübeli futbolcu Caner Erkin de 7 maç men ve 24 bin 500 lira para cezası aldı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Kulübü Başkanı ve Kulübe Para Cezası Verildi - Son Dakika
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