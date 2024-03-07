Beşiktaş Kulübü Başkanı ve Kulübe Para Cezası Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı ve Kulübe Para Cezası Verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ile kulüplere para cezası verdi. Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından yapılan sosyal medya paylaşımı nedeniyle hem başkan Hasan Arat hem de Beşiktaş Kulübüne 400'er bin lira ceza kesildi. Ayrıca saha olayları ve kötü tezahürat sebebiyle Beşiktaş ve Galatasaray'a da para cezaları verildi. Diğer kulüplere de çeşitli sebeplerle para cezaları uygulandı. PFDK ayrıca bazı futbolculara ve teknik direktörlere de men cezaları ve para cezaları verdi.

07.03.2024 22:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ile kulüplere para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Süper Lig'deki Beşiktaş- Galatasaray derbisinin ardından siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımdan dolayı hem başkan Hasan Arat hem de Beşiktaş Kulübüne 400'er bin lira ceza verildi.

Beşiktaş, taraftarlarının sebep olduğu saha olayları nedeniyle 224 bin lira, Galatasaray ise taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 320 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Ayrıca derbinin son dakikasında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sebebiyle kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Omar Colley'e bir maç men cezası verildi.

Kurul tarafından çeşitli sebeplerle Atakaş Hatayspor'a 540 bin, Fenerbahçe'ye 397 bin, Yılport Samsunspor'a 312 bin, Trabzonspor'a 320 bin ve Mondihome Kayserispor'a 192 bin lira para cezası kesildi.

PFDK, VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Federico Ceccherini'ye 3 maç men ve 39 bin lira, Yılport Samsunsporlu oyuncu Marius Moundilmadji'ye 2 maç men, Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a da 1 maç men ve 39 bin lira para cezası uyguladı.

Çaykur Rizespor idarecisi Hasan Türüt de 140 bin lira cezanın yanı sıra 30 gün hak mahrumiyeti aldı.

Caner Erkin'e 7, Arda Turan'a 1 maç ceza

PFDK, Trendyol 1. Lig'de oynanan Bodrum FK- Eyüpspor karşılaşmasında yaşanan olaylar sebebiyle her iki takıma çeşitli cezalar uyguladı.

Bodrum FK'ye, taraftarının sebep olduğu saha olayları sebebiyle evindeki 2 resmi maçı seyircisiz oynama ve 136 bin lira para cezası verildi.

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir de 1 maç men ve 39 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Eyüpspor'da ise teknik direktör Arda Turan 1 maç men ve 39 bin lira, tecrübeli futbolcu Caner Erkin de 7 maç men ve 24 bin 500 lira para cezası aldı.

Kaynak: AA

Ceza, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Başkanı ve Kulübe Para Cezası Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Türkiye, İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda curling müsabakalarında mağlup oldu
    23:39 Türkiye, İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda curling müsabakalarında mağlup oldu

    Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Türkiye, kadınlar ve erkekler curling müsabakalarında mağlup oldu. Kadınlarda Hırvatistan ve Çin'e karşı alınan mağlubiyetlerle Türkiye, 3. maçından da yenik ayrıldı. Erkeklerde ise Çin'e karşı alınan 10-5'lik yenilgiyle Türkiye, 3. maçını da kaybetti.

  • Tavana çivi gibi çaktı! Batshuayi'den şahane gol
    23:30 Tavana çivi gibi çaktı! Batshuayi'den şahane gol

    Fenerbahçe'nin deplasmanda Union Saint-Gilloise ile kozlarını paylaştığı maçın gol perdesini Batshuayi açtı. 20. dakikada altı pasta boşta kalan yıldız golcü düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

  • Antalya'da düzenlenen güreş turnuvasında Türk sporcular 4 madalya kazandı
    23:27 Antalya'da düzenlenen güreş turnuvasında Türk sporcular 4 madalya kazandı

    Antalya'da düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nın ilk gününde Türk sporcular, 4 madalya elde etti. Kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz gümüş madalya kazanırken, grekoromen stilde Enes Başar, Muhammed Ali Göçmen ve Veli Yılmaz bronz madalya aldı. Turnuva, 10 Mart Pazar günü sona erecek.

  • Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise deplasmanında eksiklerle mücadele etti
    23:17 Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise deplasmanında eksiklerle mücadele etti

    UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, eksikler nedeniyle kadroda değişiklikler yaptı. İlk 11'de 4 oyuncu değişikliği yapılan Fenerbahçe'de, tecrübeli stoper Leonardo Bonucci ağrıları nedeniyle kadroda yer almadı. Maç öncesinde Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını desteklemek için statta yerlerini aldı.

  • Anadolu Efes, Bayern Münih'i farklı mağlup etti
    22:55 Anadolu Efes, Bayern Münih'i farklı mağlup etti

    Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Bayern Münih'i 109-86 yenerek galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ligde 12. galibiyetini alırken, Bayern Münih ise 16. mağlubiyetini yaşadı.

  • Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını tamamladı
    22:46 Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını tamamladı

    Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, dinamik ısınma ve taktik çalışmalarıyla sona erdi. Galatasaray, yarın saat 20.00'de sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

  • PFDK, Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Cezalarını Açıkladı
    22:37 PFDK, Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Cezalarını Açıkladı

    PFDK, Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Omar Colley'e 1 maç, Eyüpsporlu Caner Erkin'e müsabaka hakemi ve temsilcisine hakaretleri nedeniyle 6 maç men cezası verdi. Ayrıca, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye para cezaları da verildi.


23:30 Tavana çivi gibi çaktı Batshuayi’den şahane gol Tavana çivi gibi çaktı! Batshuayi'den şahane gol
23:05 NATO’ya resmen katılan İsveç, 200 yıllık tarafsızlık politikası neden bitirdi NATO'ya resmen katılan İsveç, 200 yıllık tarafsızlık politikası neden bitirdi?
22:27 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yarın resmi ziyaret kapsamında Türkiye’ye gelecek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yarın resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelecek
22:06 Yazar Eylem Tok ve oğlu için tutuklama kararı Mısır’dan sonra ABD’ye geçmişler Yazar Eylem Tok ve oğlu için tutuklama kararı! Mısır'dan sonra ABD'ye geçmişler
22:01 Canlı anlatım Mücadelede gol perdesi açıldı Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı
22:37 PFDK, Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Cezalarını Açıkladı PFDK, Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Cezalarını Açıkladı
21:12 Hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin avukatlarından açıklama: Eylem Tok ve oğlunu havalimanına babanın çalışanları bıraktı Hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin avukatlarından açıklama: Eylem Tok ve oğlunu havalimanına babanın çalışanları bıraktı
20:59 Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu Ankara’da kaza geçirdi Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza geçirdi
20:35 IT Forum CxO teknolojinin önde gelen isimlerini bir araya getirdi: Gelecekte seçimler tarih olabilir IT Forum CxO teknolojinin önde gelen isimlerini bir araya getirdi: Gelecekte seçimler tarih olabilir
19:34 İsveç, resmen NATO’nun 32. üyesi oldu İsveç, resmen NATO'nun 32. üyesi oldu
19:28 CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bilecik mitinginde ilginç anlar yaşandı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bilecik mitinginde ilginç anlar yaşandı
17:38 Ümit Özdağ “Bize gel“ dedi, Burcu Köksal’dan yanıt gecikmedi Ümit Özdağ "Bize gel" dedi, Burcu Köksal'dan yanıt gecikmedi
17:32 Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 23:55:00. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş Kulübü Başkanı ve Kulübe Para Cezası Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement