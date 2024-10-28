Beşiktaş maçından notlar (Galatasaray cephesi)

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GALATASARAY, Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Beşiktaş 'ı konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan mücadelede Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasındaki Elfsborg maçının 11'ine göre Beşiktaş derbisinde 2 değişikliğe gitti. Fernando Muslera'nın kart cezası sebebiyle Elfsborg maçında kalede görev yapan Günay Güvenç ile Dries Mertens, derbide forma giymedi. Bu oyuncuların yerine Buruk, Fernando Muslera ile Roland Sallai'yi sahaya sürdü.

Kaleyi Fernando Muslera'ya emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'dan oluşturdu. Orta ikilide Gabriel Sara - Lucas Torreira'yı bozmayan tecrübeli teknik adam, hücum hattının sağında Roland Sallai, solunda ise Yunus Akgün'ü sahaya sürdü. Okan Buruk'un en ileri uçtaki tercihi ise Mauro Icardi ile Victor Osimhen oldu.

Galatasaray, Beşiktaş derbisine şu 11 ile çıktı:

"Fernando Muslera, Kaan Aynan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Roland Sallai, Yunus Akgün, Mauro Icardi, Victor Osimhen."

TEK EKSİK ISMAIL JAKOBS

Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş maçına tek oyuncusundan mahrum çıktı. Galatasaray'ın 25 yaşındaki Senegalli sol beki İsmail Jakobs, derbide sakatlığı sebebiyle forma giyemedi. Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan Jakobs'un yerine tecrübeli teknik adam Okan Buruk, sol bekte Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

BARIŞ ALPER YILMAZ SOL BEKTE

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon birçok mevkide görev yapan Barış Alper YIlmaz, bu sene de farklı bölgelerde oynamaya devam ediyor. Orijinal mevkisi kanat olan 24 yaşındaki milli oyuncu, Beşiktaş derbisine sol bekte başladı. Son olarak UEFA Avrupa Ligi 3'üncü haftasında oynanan Elfsborg mücadelesinde sağ kanat bek oynayan Barış Alper Yılmaz, derbiyle birlikte bu sezon ilk kez sol bekte görev aldı.

4 OYUNCUNUN İLK BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Sarı-kırmızılarda; Gabriel Sara, Roland Sallai ve Victor Osimhen, Türkiye'deki kariyerlerinde ilk kez Beşiktaş derbisinde forma giydi. Daha önce Süper Lig'in 6'ncı haftasında 3-1 sonuçlanan Fenerbahçe derbisinde forma giyen bu 3 isim, Beşiktaş maçında da ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletti. Öte yandan Elias Jelert de Beşiktaş maçının ilerleyen dakikalarında forma giymesi durumunda ilk kez Beşiktaş derbisine çıkmış olacak.

OKAN BURUK TAKIMIN BAŞINDA

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde geçirdiği ameliyatın ardından Beşiktaş mücadelesinde takımını yalnız bırakmadı. 25 Ekim Cuma günü apandisit ameliyatı olan Buruk, sağlığına kavuşmasının ardından derbi mücadelesinde kulübede yer aldı.

BURUK'TAN ÇİFT FORVET TERCİHİ

Teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisine çift forvetle çıktı. Bu sezon 3'üncü kez çift forvetle takımını sahaya süren Buruk, Beşiktaş derbisinde 4-4-2 diziliminde yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce Süper Lig'de Kasımpaşa, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Elfsborg maçlarına çift forvetle çıkmıştı. Bu maçlarda Mauro Icardi ile Victor Osimhen'i en ileri uçta sahaya süren 51 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Beşiktaş maçında da golcü ikilisini bozmadı.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI, BANDO TAKIMI EŞLİĞİNDE KUTLANDI

Beşiktaş derbisi öncesinde sahaya çıkan bando takımı eşliğinde tüm statta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yılı için RAMS Park'ta bando takımı sahne aldı. Bando ekibi, "İzmir Marşı, Gençlik Marşı ve Memleketim" müziğini çaldı. Taraftarlarda bando ekibine coşkuyla eşlik etti. Galatasaray takımı derbi maçı öncesi ısınmaya ise "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun" yazılı tişörtlerle çıktı.

Öte yandan her iki takım da maça "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı pankartla çıkarken, sarı-kırmızılı taraftarlar da "Milyonlarca Şehidin Adıdır Cumhuriyet" ve "Türkiye Cumhuriyeti Mesut, Muvaffak ve Muzaffer Olacaktır" pankartlarını açtı.

ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına mücadele öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ayrıca iki takım da müsabakaya siyah kol bandı takarak çıktı.