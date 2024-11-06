Beşiktaş, Malmö'yü 2-1 ile geçti - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Malmö'yü 2-1 ile geçti

Beşiktaş, Malmö'yü 2-1 yenerek Avrupa'daki ikinci galibiyetini aldı. Muçi ve Kılıçsoy golleriyle katkı sağladı.

06.11.2024 22:18
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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç ekibi Malmö'yü İstanbul'da 2-1 yenen Beşiktaş puanını 6'ya yükseltti.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada genç futbolcuları Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy'un golleriyle kritik 3 puan alan siyah-beyazlılar, geride kalan 4 haftada 2. galibiyetine imza attı.

Ligde Galatasaray ve Kasımpaşa karşısında aldığı üst üste yenilgilerle şampiyonluk yarışında yara alan siyah-beyazlı ekip, Avrupa'da ise Olimpik Lyon'un ardından Malmö'yü de yenerek peş peşe ikinci galibiyetini elde etti.

-Rashica 4 maç sonra forma giydi

Kosova Milli Takımı'ndan sakat dönen Milot Rashica, 4 maç sonra formasına kavuştu.

Tedavi sürecinde Süper Lig'de Konyaspor, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyen Rashica, Olimpik Lyon ile oynanan UEFA Avrupa Ligi müsabakasında da takımını yalnız bıraktı.

Siyah-beyazlı oyuncu 72. dakikada Cher Ndour'un yerine oyuna girdi.

Muçi gollerine devam ediyor

Beşiktaş'ın 23 yaşındaki oyuncusu Ernest Muçi, siyah-beyazlı takımın Malmö karşısında elde ettiği galibiyette katkı verdi.

Ligde üst üste Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında gol sevinci yaşayan Muçi, Malmö karşısında kaydettiği golle peş peşe 3 maçta rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Paulista yine sakatlandı

Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlığın ardından 4 müsabakada takımını yalnız bırakan Gabriel Paulista, tedavisinin sona ermesinin ardından çıktığı ilk maçta bir kez daha sakatlandı.

Maç içinde yaptığı kritik müdahalelerle Malmö'nün gol girişimlerine izin vermeyen isimlerin başında gelen Brezilyalı futbolcu, karşılaşmanın 82. dakikasında ceza sahası içinde kendini yere bıraktı. Paulista, sağlık ekibinin kontrolünün ardından 84. dakikada yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.

Semih siftah yaptı

Beşiktaş'ın geçen en etkili oyuncularından biri olan 19 yaşındaki Semih Kılıçsoy, bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

Geçen sezon attığı gollerle adından söz ettirmeyi başaran genç futbolcu, Immobile'nin yokluğunda bu sezon ilk kez santrafor olarak görev yaptığı karşılaşmada fileleri buldu.

Genç oyuncu 85. dakikada Malmö yarı alanında rakibinden kaptığı topla hareketlenerek ceza sahası dışından çektiği şutla takımını 2-0 öne geçirdi.

Bu sezon 15. resmi maçında gol atan Semih geçen sezonu 12 golle tamamlamıştı.

Malmö'nün golü VAR'dan geldi

Malmö'nün 90+3. dakikada attığı gol VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı.

Rieks'in kaydettiği golü hakem ilk anda ofsayt gerekçesiyle iptal ederken, VAR'dan gelen uyarı sonrası gol geçerlilik kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Malmö'yü 2-1 ile geçti - Son Dakika

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