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Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer - Son Dakika

Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer

16.12.2021 13:35

Kara Kartal, Bruno Pinheiro ile anlaşmaya vardı. Bu hafta imzaların atılması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar'ın yeni hocasını Şampiyonlar Ligi'ndeki rakip Sporting Lizbon'un tavsiye ettiği öğrenildi. Sporting yöneticilerinin, Pinheireo için "Portekiz'in en iyi hocası" şeklinde referans verdiği belirtildi.

Siyah-Beyazlılar'da Sergen Yalçın'ın boşluğu çok çabuk doluyor. Portekizli teknik adam Bruno Pinheiro ile bu hafta imzaların atılması bekleniyor.

Özellikle Avrupa'da sistemsel şekilde işleyen futbol düzenini başlatmak için düğmeye basan yönetim, ilk olarak Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın görevini sportif direktör olarak değiştirecek. Ümraniye'de en yetkili isim olacak olan Ceyhun Kazancı, oyuncu yetiştirme üzerine kurulu bu projenin de işleyişinde en baştaki isim olacak.

SPORTİNG TAVSİYE ETTİ

Beşiktaş'ın Pinheiro'yu nasıl bulduğu merak ediliyordu, bu soru yanıt buldu. Şampiyonlar Ligi grup maçı için Sporting deplasmanına giden siyah-beyazlılarda yönetim, Portekiz ekibiyle birlikte yediği yemek sırasında bir süre sohbet etti.

"AMORİM'İ GEÇECEK"

Sporting'in 10 milyon Euro bonservis ödeyerek takımın başına getirdiği Ruben Amorim hakkında konuşulurken Beşiktaş cephesi "Portekiz'in en iyi hocasını aldınız diyebiliriz" cümlesini kurdu. Bunun üzerine de Sporting Lizbon Kulübü'nün Genel Müdürü "Portekiz'in en iyi ikinci hocasını aldık. Şu anda en iyi hoca Estoril'i çalıştıran Bruno Pinheiro. Ancak biz Amorim'in, Pinheiro'yu geçeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

KARAVELİ EKİPTE YER ALACAK

Kayserispor maçında Beşiktaş'ın başında sahaya çıkan ve Fenerbahçe derbisinde de kulübedeki yerini alacak olan U19 hocası Önder Karaveli de, Bruno Pinheiro'nun göreve gelmesinin ardından A Takım teknik ekibinde yer alacak. Oyuncu yetiştirmeye yönelik hayata geçirilecek olan bu proje için çarkın en önemli dişlilerinden birisi olarak görülen Önder Karaveli, altyapıdaki oyuncuların gelişimi ve A Takım'a yükselmesi konusunda Pinheiro'ya yardımcı olacak.

OYUNCU GELİŞTİRME PROJESİ

Oyuncu yetiştirmenin öncelik olarak alındığı yeni projede bir diğer konu ise oyuncu gelişimi. Bugüne kadar birçok Avrupa kulübünden kiralık olarak oyuncu alan ve bunun için para ödeyen Beşiktaş'ta sistem değişiyor. Geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlı kulübü ziyarete gelen Chelsea'nin teknik mentoru Claude Makalele ile görüşen yetkililer, Chelsea ile de oyuncu geliştirme konusunda anlaşma yapacak. Batshuayi'nin durumunu gözlemlemek için gelen Makalele ile görüşen siyah-beyazlılar, Londra ekibinde gelişim beklenen futbolcuların Beşiktaş'a kiralanması için anlaşmaya vardı. Bu anlaşma şartlarında oyuncuların Beşiktaş'a gelmesi halinde, kulübün üzerine ödeme alması var. Oyuncunun gelişimine katkıda bulunurken, İngiliz ekibinden de futbolunun oynadığı maç başına ödeme alacak olan siyah-beyazlılar, bu projeyi de geliştirmek istiyor.

Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer

Sergen Yalçın, Sporting, Beşiktaş, Portekiz, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer - Son Dakika
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