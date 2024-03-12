Beşiktaş, Santos Yönetiminde Gol Yollarında Sıkıntı Yaşıyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0 yenilen Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gol yollarında sıkıntı yaşıyor.
Siyah-beyazlı ekip, Portekizli teknik adamın göreve getirilişinden önce oynanan 19 lig müsabakasında 30 gol kaydetti, Santos yönetiminde ise 10 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırdı.
Bu istatistikle Beşiktaş, bu sezon görev yapan teknik direktörler arasında en düşük gol ortalamasını 0,9'la Portekizli çalıştırıcı idaresinde yaşadı.
Santos'la 10 maçın 6'sında gol yok
Beşiktaş'ta bu sezon görev yapan 5. teknik direktör olan Santos, gol ortalaması bakımından kendisinden önceki meslektaşlarının gerisinde kaldı.
Sezonun ilk 7 haftasında Beşiktaş'ın başında yer alan Şenol Güneş yönetiminde siyah-beyazlı ekip, 10 gol atarken, daha sonra göreve gelen Burak Yılmaz idaresinde ise 4 maçta 7 kez fileleri havalandırdı.
Beşiktaş'ın sembol isimleri arasında yer alan Rıza Çalımbay, 5 maçlık görev süresinde 6 gole şahitlik ederken, Santos öncesi 3 karşılaşmada görev alan Serdar Topraktepe, 7 golle siyah-beyazlı ekibin bu sezonki en yüksek gol ortalamasına ulaşan çalıştırıcısı oldu.
Siyah-beyazlı ekip, Şenol Güneş'le maç başına 1,42, Burak Yılmaz'la 1,75, Rıza Çalımbay'la 1,2, Serdar Topraktepe'yle de 2,3 gol ortalaması yakaladı.
İlk golü yediği hiçbir maçı çeviremedi
Beşiktaş, Fernando Santos'un görev yaptığı 10 maçta 4 kez sahadan mağlup ayrılırken hiçbir yenilgisinde rakiplerinin gollerine karşılık veremedi.
Santos'un Beşiktaş'ını mağlup eden Siltaş Yapı Pendikspor, EMS Yapı Sivasspor, Galatasaray ve Gaziantep FK, siyah-beyazlılarla oynadığı maçlarda ilk golü kaydeden taraf oldu ve 90 dakikanın sonunda sahadan 3 puanla ayrıldı.
Deneyimli teknik adam, sadece takımının kazandığı 4 müsabakada gol sevinci yaşadı.
Santos yönetiminde siyah-beyazlı ekip, VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor ve İstanbulspor karşısında gol atabildi.
Beşiktaş, Santos yönetiminde çıktığı Yukatel Adana Demirspor ve Mondihome Kayserispor maçlarında ise rakipleriyle golsüz berabere kaldı.
Gol dahi atamadı
Maçlarda ilk golü yedikten sonra rakiplerine reaksiyon gösteremeyen Santos'un Beşiktaş'ı, aldığı mağlubiyetlerin yanı sıra rakiplerine gol dahi atamadı.
Beşiktaş, Santos yönetiminde yaşadığı mağlubiyetlerde 8 gol yedi. İlk yenilgisini Pendikspor'dan 4-0'la alan Santoslu Beşiktaş, daha sonra Sivasspor ve Galatasaray'a 1-0, Gaziantep FK'ye de 2-0 yenildi.
Siyah-beyazlı ekip, Santos öncesi dönemde Adana Demirspor, Galatasaray, Bitexen Antalyaspor, Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında sahadan mağlubiyetle ayrılmasına rağmen rakiplerine gol atmayı başarmıştı. Pendikspor ve MKE Ankaragücü ile de bu dönemde sahadan gollü beraberliklerle (1-1) ayrılmıştı.
Beşiktaş, Santos'tan önceki dönemdeki 4 maçta rakiplerinin ilk golü atmasına cevap vermeyi başarmıştı.
Siyah-beyazlı ekip, ilk golü yemesine rağmen Kayserispor'u 2-1 mağlup etmiş, MKE Ankaragücü karşısında 1-0 geriye düştükten sonra attığı golle başkentten bir puanla ayrılmıştı.
Siyah-beyazlılar, ligin bu bölümünde Galatasaray, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında rakiplerinin 1-0 öne geçmesine karşılık vermeyi başarmıştı. Rakiplerinin ilk golü atmasının ardından Beşiktaş skoru eşitlese de 90 dakikanın sonunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Kasımpaşa sahadan galibiyetle ayrılan taraf olmuştu.
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