Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e 4-2 Yenildi

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını konuk eden Beşiktaş, sezonun ilk resmi maçında rakibine 4-2 yenildi.

7. dakikada Alisson'un 28. dakikada Eguinaldo'nun golleriyle 2-0 öne geçen rakibine 40. dakikada Tammy Abraham'ın penaltıdan attığı golle cevap veren siyah-beyazlı ekip, 67. dakikada Kevin'in golüne engel olamadı.

Bu skorla 31 Temmuz'da Polonya'da oynanacak rövanş maçı öncesinde tur şansını zora sokan siyah-beyazlı oyuncular, zaman zaman taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı.

Arda Turan, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini aldı

Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a 3 kez rakip olan Arda Turan, 4. kez karşılaştığı siyah-beyazlı rakibine karşı ilk kez sahadan galip ayrılan taraf oldu.

Eyüpspor'da görev yaptığı dönemlerde Beşiktaş ile 2 lig, 1 kez de Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelen Arda Turan, 3 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı.

Kupada siyah-beyazlılara 4-0 yenilen Arda Turan, ligde de 2-1 ve 3-1 kaybetti.

Shakhtar Donetsk yine yenilmedi

Daha önce eşleştiği Türk takımları karşısında mağlubiyet yüzü görmeyen Shakhtar Donetsk, bir kez daha sahadan galibiyetle ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor ve Sivasspor ile karşı karşıya gelen Ukrayna ekibi, bu maçla birlikte Türk takımlarıyla 9 kez karşılaşırken bu maçlardan 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Ukrayna temsilcisi bu maçlarda kalesinde 2 gol görürken toplam 20 kez gol sevinci yaşadı.

Abraham ilk golünü attı

Beşiktaş'ın bu sezonki yeni transferlerinden Tammy Abraham, siyah-beyazlı forma altında ilk gol sevincini yaşadı.

Yeni kariyerinin ilk maçına Dolmabahçe'de çıkan Abraham, 39. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Bu golle birlikte Beşiktaş'taki ilk golünü kaydeden tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlıların bu sezonki ilk resmi golüne de imza attı.

İngiliz oyuncu, 71. dakikada sakatlık şüphesiyle oyundan alındı.

Taraftardan önce tepki sonra destek

Beşiktaşlı taraftarlar sezonun ilk maçında siyah-beyazlı oyunculara önce tepki gösterdi ardından destek verdi.

Ukrayna ekibinin 2-0 öne geçmesinin sonrasında "Bu taraftara ayıp oluyor" diye tezahürat yapan Beşiktaşlı futbolseverler ilk yarının sona ermesinin ardından siyah-beyazlı futbolcuları tribünlere çağırarak moral verdi.

Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın sonlarına doğru bir süre Sergen Yalçın lehine tezahürat yaptı. 4. golün ardından taraftarların büyük bölümü stadı terk ederken son düdüğün ardından yuhalayarak siyah-beyazlı oyuncuları protesto etti.

Kartal Kayra Yılmaz yaklaşık 3 yıl sonra Beşiktaş forması giydi

Beşiktaş altyapısından yetişen ve sonrasında çeşitli kulüplerde kiralık olarak oynayan Kartal Kayra Yılmaz, 1067 gün sonra siyah-beyazlı formayı giydi.

En son 21 Ağustos 2022 tarihinde Fatih Karagümrük karşısında görev yapan Kartal Kayra, 2 yıl 11 ay 2 günlük aranın ardından Shakhtar Donetsk maçının 60. dakikasında Milot Rashica'nın yerine oyuna girdi.