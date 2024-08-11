Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u 2-0 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u 2-0 yendi

Beşiktaş, Süper Lig\'in ilk haftasında Samsunspor\'u 2-0 yendi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaştı. Yeni transferlerinin ilk yarıda attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrılan siyah-beyazlılar, sezona 3 puanla başladı.

11.08.2024 23:25  Güncelleme: 23:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında Samsunspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, rakibi yeni transferlerinin golleriyle 2-0 mağlup ederek sezonu 3 puanla açtı.

SAMSUNSPOR OFSAYTA TAKILDI

Karşılaşmanın ev sahibi Samsunspor, 15 dakikada savunma arkasına hareketlenen Marius Mouandilmadji ile golü buldu. Ancak bu gol, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

RAFA SILVA PERDEYİ AÇTI

31. dakikada kendi yarı sahasından çok hızlı çıkan Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, sol ayağıyla harika bir uzun pasla Rafa Silva'yı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Hızla ilerleyen Silva kalecinin yanından topu ağlara yollamayı başardı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında 1 gol ve 1 asist yapan Portekizli yıldız, siyah-beyazlılardaki ilk lig maçını da boş geçmedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u 2-0 yendi

5 DAKİKA SONRA FARK 2'YE ÇIKTI

Beşiktaş, bu golden 5 dakikada sonra farkı 2'ye çıkardı. 36. dakikada pasla kullanılan kornerin devamında Arthur Masuaku'nun sol kanattan ortası Gabriel Paulista ile buluştu. Paulista'nın yere sektirerek vurduğu kafada Okan Koçuk'un müdahalesi golü önleyemedi ve skor 2-0 oldu. Bu gol ilk yarının skorunu da belirledi.

PAULISTA SAKATLANDI

Siyah-beyazlıların ikinci golünü kaydeden yeni transfer Gabriel Paulista, maçın başında yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarıda sahaya çıkmadı. Paulista'nın yerine Necip Uysal oyuna girdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u 2-0 yendi

EV SAHİBİ DİREĞİ DÖVDÜ

Karşılaşmanın ikinci yarısında farkı 1'e indirerek maça ortak olmak isteyen Samsunspor, 59. dakikada Gedson'dan sıyrılan Marc Bola'nın sol çaprazdan attığı sert şutta direğe takıldı. Top yan direkten oyun alanına döndü.

BEŞİKTAŞ 3 PUANLA BAŞLADI

İlk yarıda yeni transferleri Rafa Silva ve Gabriel Paulista'nın golleriyle 2-0'ı bulan Beşiktaş, karşılaşmanın ikinci 45 dakikasında bu skoru korumasını bildi ve bu sonuçla birlikte sezona 3 puanla başlamayı başardı.

Trendyol Süper Lig, Rafa Silva, Samsunspor, Beşiktaş, Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u 2-0 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser: Tebrikler Beşiktaşım müthiş başlangıç şuan 100/60 la oynuyoruz bir kaç hafta sonra çok daha mükemmel olucaz 13 15 Yanıtla
  • Ömerin Adaleti: Samsuna yazık oldu. Bjk bu oyunla ilk 4 e bile giremez. 2. Yarı Samsun tek kale oynadı. Adamlar atabilse maç 4-2 olacaktı. İstatistiklere bakmak yetiyor. 12 8 Yanıtla
  • Çelikk: Beşiktaş iyi başladı. Ama 2. yarıda sahada yoktu. resmen skora yattı. 16 2 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Necip boşuna para veriyorlar 5 9 Yanıtla
  • Necdet Kır: evet beşiktaş bu sene iyi olacak gibi görünüyor 0 0 Yanıtla

23:56 Kastamonu’da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı Kastamonu'da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı
23:32 Tuzla’da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı Tuzla'da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı
23:29 Dehşete düşüren olay Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü Dehşete düşüren olay! Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü
22:50 Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı Avrupa’nın en büyük nükleer santralinde yangın Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı! Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın
21:21 Netanyahu’nun yanıtı bekleniyor Hamas’ın yeni lideri Sinvar’dan yeni ateşkes teklifi Netanyahu'nun yanıtı bekleniyor! Hamas'ın yeni lideri Sinvar'dan yeni ateşkes teklifi
14:28 Celine Dion, seçim mitinginde ’’My Heart Will Go On’’ şarkısını izinsiz kullanan Donald Trump’a sert tepki gösterdi Celine Dion, seçim mitinginde ''My Heart Will Go On'' şarkısını izinsiz kullanan Donald Trump'a sert tepki gösterdi
14:13 Japon acemi asker, atış poligonunda arkadaşlarına ateş açtı: 2 asker öldü, 1 asker yaralandı Japon acemi asker, atış poligonunda arkadaşlarına ateş açtı: 2 asker öldü, 1 asker yaralandı
13:57 Ukrayna, Karadeniz’deki Rus gaz platformuna saldırdı: 40 Rus askeri öldü Ukrayna, Karadeniz'deki Rus gaz platformuna saldırdı: 40 Rus askeri öldü
11:53 İktidar kulislerinde gündem Soylu’nun dokunulmazlığı: Bir fezleke gelirse başvuru değerlendirilebilir İktidar kulislerinde gündem Soylu'nun dokunulmazlığı: Bir fezleke gelirse başvuru değerlendirilebilir
11:52 Okul duvarında korkunç manzara Sır olay için harekete geçildi Okul duvarında korkunç manzara! Sır olay için harekete geçildi
11:51 Emniyet şeridinde facia Kağıt gibi ezilen otomobilden tek bir kişi sağ çıkamadı Emniyet şeridinde facia! Kağıt gibi ezilen otomobilden tek bir kişi sağ çıkamadı
11:22 Amerikan istihbaratının kalbinde “Türk“ alarmı FBI apar topar harekete geçti Amerikan istihbaratının kalbinde "Türk" alarmı! FBI apar topar harekete geçti
11:18 2 bin 600 yıllık yazıtı köylüler sandalye niyetine kullanıyordu “Kehanet merkezi“ detayı bilim insanlarını büyüledi 2 bin 600 yıllık yazıtı köylüler sandalye niyetine kullanıyordu! "Kehanet merkezi" detayı bilim insanlarını büyüledi
11:00 Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum’da görüntülendi Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli
10:44 Yolcu dolu otobüste büyük panik Saniyeler içerisinde alevlere teslim oldu Yolcu dolu otobüste büyük panik! Saniyeler içerisinde alevlere teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 00:53:54. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u 2-0 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement