Beşiktaş'ta Abraham için tarihi takas teklifi

15.01.2026 20:16
Aston Villa, Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Tammy Abraham için sürpriz bir hamle yaptı. İlk görüşmeler sonucunda Beşiktaş'ın 30 milyon euro serbest kalma bedeli talebine rağmen, Aston Villa ısrarını sürdürdü ve siyah-beyazlılara takas teklifinde bulundu. İngiliz ekibi, sezon başında 30 milyon euro bonservis bedeli ödediği Evann Guessand'ı Beşiktaş'a önerdi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Tammy Abraham devreye giren Premier Lig ekibi Aston Villa'dan sürpriz bir hamle geldi. İngiliz ekibi siyah-beyazlıların kapısını çarpıcı bir teklifle çaldı.

ASTON VILLA'DAN TAKAS ÖNERİSİ

Yapılan ilk görüşmeler sonucu Beşiktaş'tan "Serbest kalma bedeli olan 30 milyon euroyu getirin" cevabını alan Aston Villa, İngiliz oyuncu için ısrarını sürdürerek siyah-beyazlılara takas önerisiyle geldi.

TAMMY ABRAHAM'A KARŞILIK EVANN GUESSAND

Bu doğrultuda Aston Villa, sezon başında 30 milyon euro bonservis ödediği Evann Guessand'ı Beşiktaş'a önerdi. İngiliz ekibi, Guessand'ı 1.5 yıllığına Beşiktaş'a kiralayıp bir miktar da bonservis bedeli ödeyerek Abraham'ı kadrosuna katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ TEKLİFİ DEĞERLENDİRİYOR

Aston Villa'nın yaptığı bu teklife ise Beşiktaş'tan henüz cevap gelmedi. Siyah-beyazlıların yapılan bu teklifi değerlendirdiği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Zaman zaman taraftarların eleştirilerinin odağında olan Abraham, bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıktı. İngiliz oyuncu, 12 gol ve 3 asistlik performans sergilemeyi başardı.

