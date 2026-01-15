Süper Lig devi Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Tammy Abraham devreye giren Premier Lig ekibi Aston Villa'dan sürpriz bir hamle geldi. İngiliz ekibi siyah-beyazlıların kapısını çarpıcı bir teklifle çaldı.
Yapılan ilk görüşmeler sonucu Beşiktaş'tan "Serbest kalma bedeli olan 30 milyon euroyu getirin" cevabını alan Aston Villa, İngiliz oyuncu için ısrarını sürdürerek siyah-beyazlılara takas önerisiyle geldi.
Bu doğrultuda Aston Villa, sezon başında 30 milyon euro bonservis ödediği Evann Guessand'ı Beşiktaş'a önerdi. İngiliz ekibi, Guessand'ı 1.5 yıllığına Beşiktaş'a kiralayıp bir miktar da bonservis bedeli ödeyerek Abraham'ı kadrosuna katmak istiyor.
Aston Villa'nın yaptığı bu teklife ise Beşiktaş'tan henüz cevap gelmedi. Siyah-beyazlıların yapılan bu teklifi değerlendirdiği öğrenildi.
Zaman zaman taraftarların eleştirilerinin odağında olan Abraham, bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıktı. İngiliz oyuncu, 12 gol ve 3 asistlik performans sergilemeyi başardı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Abraham için tarihi takas teklifi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?