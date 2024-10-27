Beşiktaş'ta eski başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edilmedi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta eski başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edilmedi

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Beşiktaş'ta gerçekleştirilen 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda eski başkanlardan Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin, 1 Haziran 2023–3 Aralık 2023 tarihleri arasındaki faaliyetleri ibra edilmedi. Öte yandan Hasan Arat başkanlığındaki mevcut yönetim ise büyük bir çoğunlukla ibra edildi.

27.10.2024 17:31  Güncelleme: 17:40
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Beşiktaş'ta 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda gerçekleştirildi. Genel kurulda eski ve yeni yönetimle ilgili kararlar verildi.

ÇEBİ YÖNETİMİ İBRA EDİLMEDİ

Beşiktaş'ın 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda eski başkan Ahmet Nur Çebi'nin son 6 aylık dönemi ibra edilmedi. Ahmet Nur Çebi başkanlığında 1 Haziran-3 Aralık 2023 tarihlerinde görev yapan yönetim kurulunun faaliyetleri idari ve mali yönden ibraya sunuldu. Yapılan oylamada Çebi ve yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edilmedi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, oylama öncesinde yaptığı konuşmada ibra etmeyeceklerini açıklamıştı.

KARAR SONRASI TEPKİ

Genel kurulun ibra kararından sonra tansiyon yeniden yükseldi. İdari ve mali yönden ibra edilmeyen eski başkan Ahmet Nur Çebi'ye üyeler "Burası Beşiktaş, Trabzon değil" şeklinde tepki gösterdi.

ARAT YÖNETİMİ İÇİN İBRA KARARI

Öte yandan Beşiktaş'ın Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda Hasan Arat başkanlığındaki mevcut yönetim kurulu için de Aralık 2023-31 Mayıs 2024 arasındaki faaliyetlerinden dolayı ibra oylaması yapıldı. Arat yönetimi, büyük bir çoğunlukla ibra edildi.

ARAT TEŞEKKÜR ETTİ

Oylamanın ardından kürsüye çıkan Hasan Arat, "Bana ve yönetim kurulu arkadaşlarıma duyduğunuz güven ile ibradan dolayı tüm arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu coşkunuz yarın akşam da devam eder. Maçımız mutlu şekilde sona erer" diye konuştu.

NELER YAŞANMIŞTI?

Eski başkanlardan Ahmet Nur Çebi, salona kalabalık bir grupla girdi. Bu sırada Çebi'nin yanındaki bazı üyeler alkış yaptı. Bu alkışa üyelerin tepki göstermesi üzerine gerginlik başladı. Ahmet Nur Çebi, salondaki yerine geçmesine rağmen gerginlik devam etti.

Bu sırada sahneye çıkan kulüp üyesi İsmail Cevahir, genel kurul divan başkanına parmak sallayarak bir şeyler söyledi. Kulüp başkanı Hasan Arat, ikinci başkan Hüseyin Yücel ile salondaki bazı üyeler Cevahir'e tepki gösterdi.

İsmail Cevahir'in sahneden inmesinin ardından üyeler arasında başlayan arbede yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bazı üyeler sandalyelerle karşı tarafa vurmaya çalıştı.

Araya girenlerin müdahalesiyle güçlükle yatıştırılan kavganın ardından kongreye devam edildi.

Beşiktaş\'ta eski başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edilmedi

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta eski başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edilmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ferdi Özkent:
    rezillik diz boyu küçük takım işte sekiztas 231 26 Yanıtla
    Mert Tekin:
    anan sekiztaş 0 0
  • Talat Yelbuz:
    İDARİ YÖNDEN IBRA EDILMEMEK NORMALDIR YANI BECERIKSIZ YONETIM DEMEKTİR, ANCAK MALİ YÖNDEN IBRASIZLIK ADI UZERINDE KUSLARA YAKIŞIR 124 6 Yanıtla
  • Adem Uçuk:
    Hasan arat gidip sonraki yönetim gelince, o da ibra edilmez. Etme bulma dünyası 7 2 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    sanki babalarinin isyerlerinden mal cakinmis 6ada alacaklarini alamiyanlar gibi kavga ediyorlar altu uatu dernek bu statu degiamwdice heraey bos kluolerin sirketlwameai lazim batan batsin giden gitsin kalan kalsin 1 3 Yanıtla
  • Osman Bicer:
    Yiyin birbirinizi 1 0 Yanıtla
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