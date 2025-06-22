Beşiktaş'ta Olağanüstü Genel Kurul Gerçekleşti - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Olağanüstü Genel Kurul Gerçekleşti

Beşiktaş\'ta Olağanüstü Genel Kurul Gerçekleşti
22.06.2025 18:32
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Beşiktaş Kulübü genel kurul toplantısında yeni gayrimenkul projelerine yetki verildi.

BEŞİKTAŞ Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda kulübe ait taşınmazlarla ilgili projeler, BJK Plaza'nın kiralanması, borsadaki halka açıklık oranı, yeni gayrimenkul yatırımları ve kira sözleşmelerinin uzatılmasıyla alakalı maddeler ile alakalı başkan Serdal Adalı ve yönetim kuruluna yetki verilmesi genel kurul üyelerinin oylarına sunuldu.

Tüzüğün 23. maddesinin 'j' bendinde yer alan Fulya Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile imzalanan 'Kira Sözleşmesi Ek Uzatma Protokolü' ve Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt Turizm Ticaret A.Ş. ile 'Uzlaşma Protokolü'nün imzalanmasına dair maddeler oy çokluğuyla reddedildi. Başta Dikilitaş gayrimenkul projesi olmak üzere geriye kalan tüm maddeler ise oy çokluğuyla kabul edildi.

SERDAL ADALI: BUGÜN BURADA, BEŞİKTAŞ'IMIZIN GELECEĞİ ADINA ÇOK ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASINDA BULUŞTU

Beşiktaş'ın geleceği adına önemli bir genel kurul gerçekleştirdiklerini belirten Serdal Adalı, "Bugün burada, Beşiktaş'ımızın geleceği adına çok önemli bir dönüm noktasında buluştuk. Genel kurulumuza katılan, Beşiktaş'a sahip çıkan, iradesini gösteren bütün Beşiktaşlılara teşekkürü borç bilirim. Bugünden sonra Beşiktaş'ın yükselişinin başlayacağından, yönetimiyle, camiasıyla, taraftarıyla, Beşiktaş armasını en iyi şekilde temsil edecek sporcu kadrolarıyla, her alanda şampiyonluğa yürüyecek bir Beşiktaş inşa edeceğiz. Beşiktaş'ın malına, parasına, emeğine sahip çıkacağımızdan hiçbirinizin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulübün olağanüstü genel kurul toplantısında, yönetime yetki verilen maddeler şöyle:

"Kulübe ait İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 7 ada 75 parselde bulunan taşınmaza komşu 7 ada 64 ve 7 ada 66 parselde bulunan taşınmazların mülkiyetinin Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan alınması; Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan mülkiyetin satış suretiyle devralınması halinde Bakanlığa satış bedeli ödenmesi, trampa veya sair yol ile devralınması halinde bakanlığa, kulübe ait başkaca taşınmaz tahsis edilmesi veya bakanlığa tahsis edilmek üzere Kulüp tarafından taşınmaz satın alınması, bu taşınmaz üzerinde inşaat yapılması, yaptırılması; bahsi geçen parsel ve komşu parsellerde kamu kurum kuruluşları ve/veya özel hukuk kişileri ile gayrimenkul projeleri geliştirilmesi, ortaklık yapılması, bu kapsamda şirket kurulması, projeye yönelik şirkete ortak olunması, ilgili taşınmaza ilişkin veya şirkette satış, taşınmaz satış vaadi, gelir paylaşımı modeliyle inşaat, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri akdedilmesi, işbu maddede anılan taşınmazların alış ve satışı; taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek projelerle ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapılması, her ölçekte imar planı, imar izinleri, ruhsatların alınması ve her türlü idari, hukuki işlemlerin yapılması, bahis konusu taşınmazların üzerinde ayni ve şahsi hak ve mükellefiyetler tesisi, tescil, terkin, ifraz, tevhid, devir, ipotek, rehin, kira, işletme, inşaat (inşaat öncesi ve sonrası alınacak tüm izinler) ile araziden kaynaklanacak tüm haklara ilişkin her türlü hukuki işlem yetkisi de dahil olmak üzere geniş şekilde tasarrufta bulunulması, ihtiyaç halinde finansman sağlanması için gerekli her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesi hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi."

"Kulübün mevcut taşınmazlarından ari olmak üzere; gayrimenkul projeleri geliştirmek, inşaat yapmak veya var ise üzerinde olan binanın kullanımını iyileştirmek, kiralamak, satışını gerçekleştirmek, tahsis etmek ve sair şekilde gelir elde etmek üzere yeni taşınmaz satın alması, gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulması; taşınmaz üzerinde gerçekleştirilecek projelerle ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapılması, her ölçekte imar planı, imar izinleri, ruhsatların alınması ve her türlü idari, hukuki işlemlerin yapılması, bahis konusu taşımaz üzerinde ayni ve şahsi hak ve mükellefiyetler tesisi, tescil, terkin, ifraz, tevhid, devir, ipotek, rehin, kira, işletme, inşaat (inşaat öncesi ve sonrası alınacak tüm izinler), arsa payı karşılığı inşaat, gelir paylaşımı, hasılat paylaşımı dahil olmak üzere her türlü yöntem ile inşaat veya araziden kaynaklanacak ilgili tüm haklara ilişkin her türlü hukuki işlem yetkisi de dahil olmak üzere en geniş şekilde tasarrufta bulunulması, ihtiyaç duyulması halinde ilgili her türlü finansmanın sağlanması, bu amaçlar paralelinde her türlü sermaye piyasası araç ve enstrümanlarının kullanılması hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi."

"Kulübe ait Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi Akaretler Beşiktaş İstanbul adresinde kain taşınmazın (BJK Plaza) 10 yıl ve üzeri süre ile kiraya verilmesi ve gerektiğinde kira sözleşmesinin tapuya şerh edilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi."

"Kulüp tüzüğünün 23/m maddesi uyarınca kulübün hakim hissedarı olduğu Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki hisse oranı % 51'in altına düşmemek kaydıyla halka açıklık oranının değiştirilmesi ve 27/u maddesi uyarınca hisse senetleri üzerine rehin tesis edilmesi konusunda karar alınması ve kararların uygulanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi."

Genel kurul üyelerinin reddettiği maddeler ise şöyle:

"Tüzüğün 23.maddesinin "j" bendine istinaden Fulya Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile imzalanan "Kira Sözleşmesi Ek Uzatma Protokolü" ile sözleşme süresinin 01.01.2026 tarihinden itibaren 15 yıl süre ile uzatılması ve bu doğrultuda kira sözleşmesinin tapuya şerh edilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi."

"BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi içerisinde bulunan 15.066 metrekarelik ofis blokunun kiralanmasına ilişkin Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt Turizm Ticaret A.Ş. ile imzalanan 01.01.2008 imza tarihli 'Kira Sözleşmesi ve Ek Protokolleri'nden kaynaklanan uyuşmazlıkların sona erdirilebilmesi bakımından imzalanması planlanan 'Uzlaşma Protokolü' şartları hususunda genel kurulun bilgilendirilmesi ve 'Uzlaşma Protokolü'nün imzalanması için yetki alınması."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Olağanüstü Genel Kurul Gerçekleşti - Son Dakika

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