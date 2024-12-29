Beşiktaş\'ta Olağanüstü Seçim: Serdal Adalı Oyunu Kullandı

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BEŞİKTAŞ'ta başkan adaylarından Serdal Adalı , olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu kullandı.

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul, Sinan Erdem Spor Salonu'ndan gerçekleştiriliyor. Başkan adaylarından Serdal Adalı da, seçimde oyunu 7 numaralı sandıkta kullandı. Oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adalı, seçimde katılımın iyi olduğunu dile getirdi.

Siyah-beyazlı kulübün önemli bir seçim geçirdiğinin altını çizen Adalı, "İyi bir katılım olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş çok önemli bir seçim geçiriyor. İnşallah Beşiktaş için en hayırlısı neyse o olsun. Genel kurula gelen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum, gelip oylarını kullandıkları için. Hakkımızda hayırlısı, kazanan yine Beşiktaş olsun" şeklinde konuştu.

'SON OY KULLANILIP, SAYILMADAN YORUM YAPMAK DOĞRU DEĞİL'

Oy kullanma işlemi bitmeden yorum yapmanın doğru olmadığını ifade eden Serdal Adalı, "Ben hep 10 binin üstü olacağını tahmin ediyordum. Herkes geldi, iradesini koydu, oyunu kullandı. Ama son oy kullanılıp, son oy sayılmadan bu işlerde yorum yapmak doğru değil. Hakkımızda hayırlısı" ifadelerini kullandı.