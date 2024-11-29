Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri

Beşiktaş\'ta Sergen Yalçın sesleri

Süper Lig'de 13 puan gerisinde kalan ve UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta düşüş devam ediyor. Son 6 resmi maçında sadece 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'a yönelik eleştiriler artıyor. Yönetimin, Hollandalı teknik adamla yolları ayırma kararı alması bekleniyor. Yerine ise Sergen Yalçın'ın getirilmesi planlanıyor. Yalçın, 2020-21 sezonunda Beşiktaş'la Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanmıştı.

29.11.2024 17:42
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Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde kalan ve UEFA Avrupa Ligi'nde beklenmedik şekilde Maccabi Tel-Aviv'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor.

SERGEN YALÇIN GÜNDEME GELDİ

Son 6 resmi maçından sadece 1 galibiyetle ayrılabilen siyah-beyazlılarda eleştiri okları Giovanni van Bronckhorst'a yöneldi. Oyuncu tercihleri nedeniyle tartışmaların odağı olan Hollandalı çalıştırıcı ile yolların ayrılması bekleniyor. Yönetim, teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ı getirmeyi planlıyor.

Siyah-beyazlı yönetim her an teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'u gönderme kararı verebilir ve yerine Sergen Yalçın'ı getirebilir. 2020-21 sezonunda Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanan Yalçın, ertesi sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü sonuçların ardından veda etmişti.

ŞAMPİYON OLMUŞTU

Sergen Yalçın Beşiktaş'ta hem futbolcu hem de teknik direktör olarak tarihi başarılara imza attı. Futbolculuk döneminde 3 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa, 1 Başbakanlık Kupası yaşayan Yalçın, 2003'te o dönemki adıyla UEFA Kupası'nda da çeyrek finale yükseldi. 2020- 21'de koronavirüs nedeniyle boş tribünler önünde oynanan ligde Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geçerek 84 puanla şampiyon olmuştu. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı da almıştı.

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    Sergen Yalçın Evine Dön Artık Sana İhtiyacımız Var 10 2 Yanıtla
  • Serdar null:
    Sergen Yalçın'ı getirerek yanlış üzerine yanlış yapmayın. Bir an önce disiplinli ve çalışmayı seven çağdaş futbolun gerekliliğini yerine getirecek bir teknik direktör getirin. Mesela Razvan Lucescu olabilir 4 0 Yanıtla
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