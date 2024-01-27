Beşiktaş\'ta son haftaların golcüsü Semih Kılıçsoy, Sivasspor kafilesine alınmadı

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Süper Lig'in 23. haftasında yarın Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda zorlu deplasman öncesi 2 eksik var.

YAN BAĞLARINDA KISMİ YARALANMA VAR

Beşiktaş'ın Sivas kafilesinde son haftaların formda golcüsü genç yıldız Semih Kılıçsoy ile ağrıları devam eden Onur Bulut yer almadı. Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada, "Adana Demirspor maçında sağ ayak bileği iç yan bağında kısmi yaralanması olan Semih Kılıçsoy ile Osteitis pubis şikayeti sebebiyle ağrıları artan Onur Bulut, EMS Yapı Sivasspor maçı kadrosuna dahil edilmediler." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şöyle: