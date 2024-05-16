Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte ağır basan isim

Beşiktaş'ta sezon sonuna yaklaşılırken "Yeni teknik direktör kim olacak?" sorusu da gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. Rota yavaş yavaş yerli isimlere çevrilirken yabancılar da göz ardı edilmiyor.
Futbolla ilgilenen yöneticilerin arasında Sergen Yalçın'ı isteyenlerin sayısı, diğerlerine göre daha fazla.
"YABANCI GELSİN" DİYEN BİLE VAR
Antalyaspor'dan ayrılacak olan ve telefon üzerinden görüşme yapılan Yalçın'ı 7 yöneticinin 3'ü takımın başında görmek istiyor. İki yönetici Şenol Güneş'ten yana tavır alırken, biri Nuri Şahin'in, diğeri ise yabancının daha doğru olacağını düşünüyor.
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