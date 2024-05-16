Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte ağır basan isim

Spor

Gerginliği dikkat çeken Soylu soru soran gazeteciye böyle engel oldu

Bir kamyon malı çöpe döküp gerekçesini de video çekerek anlattılar

Beşiktaş'ta sezon sonuna yaklaşılırken "Yeni teknik direktör kim olacak?" sorusu da gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. Rota yavaş yavaş yerli isimlere çevrilirken yabancılar da göz ardı edilmiyor.

SERGEN YALÇIN FAVORİ

Futbolla ilgilenen yöneticilerin arasında Sergen Yalçın'ı isteyenlerin sayısı, diğerlerine göre daha fazla.

"YABANCI GELSİN" DİYEN BİLE VAR

Antalyaspor'dan ayrılacak olan ve telefon üzerinden görüşme yapılan Yalçın'ı 7 yöneticinin 3'ü takımın başında görmek istiyor. İki yönetici Şenol Güneş'ten yana tavır alırken, biri Nuri Şahin'in, diğeri ise yabancının daha doğru olacağını düşünüyor.