Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte ağır basan isim - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte ağır basan isim

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Beşiktaş'ta sezon sonuna yaklaşılırken teknik direktör arayışı hız kazanıyor. Futbolla ilgilenen yöneticiler arasında Sergen Yalçın favori olarak gösteriliyor. Ancak bazı yöneticiler ise yabancı bir teknik direktörün daha doğru olacağını düşünüyor.

16.05.2024 10:00
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Beşiktaş'ta sezon sonuna yaklaşılırken "Yeni teknik direktör kim olacak?" sorusu da gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. Rota yavaş yavaş yerli isimlere çevrilirken yabancılar da göz ardı edilmiyor.

SERGEN YALÇIN FAVORİ

Futbolla ilgilenen yöneticilerin arasında Sergen Yalçın'ı isteyenlerin sayısı, diğerlerine göre daha fazla.

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Antalyaspor'dan ayrılacak olan ve telefon üzerinden görüşme yapılan Yalçın'ı 7 yöneticinin 3'ü takımın başında görmek istiyor. İki yönetici Şenol Güneş'ten yana tavır alırken, biri Nuri Şahin'in, diğeri ise yabancının daha doğru olacağını düşünüyor.

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte ağır basan isim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte ağır basan isim - Son Dakika
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