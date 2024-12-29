Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay

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Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde kongre salonuna sahte kimlikle giriş yapıldığı tespit edildi. Divan başkanlığından konuyla ilgili açıklamada kamera kayıtlarının incelendiği ve katılma hakkı olmadan kongre salonunda girenler hakkında polis ekiplerinin işlem yapacağı duyuruldu.

29.12.2024 17:02  Güncelleme: 17:11
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Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı'nın yarıştığı başkanlık seçiminde polis ekiplerini harekete geçiren bir olay yaşandı.

SAHTE KİMLİKLE SEÇİM ALANINA GİRİRLMİŞ

Kongrenin yapıldığı Sinan Erdem Spor Salonu'na sahte kimlikle giriş tespit edildi. Beşiktaş'ta Divan Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çıkışlarda sahte kimlik tespit edilmiştir. Bu nedenle güvenlik tarafından yaka kartı ve kimlik kontrolü yapılacaktır. Lütfen yardımlarınızı rica ediyoruz" denildi.

POLİS İŞLEM BAŞLATACAK

Beşiktaş'ta Divan Başkanlığı'ndan daha sonra, "Sevgili arkadaşlar, sürekli kimlik kontrolü yapılıyor, kamera kayıtları inceleniyor ve bazı arkadaşların katılma hakkı olmadan kongre salonunda olduğunu tespit ettik. Yarın sabah spor polisi onlarla ilgili gerekli işlemleri yapacak. Bu konuda gerekli hassasiyeti gösterin. Hakkınız olmayan hakkı kullanmaya kalkmayın, vereceğiniz zarar Beşiktaş'a olacak. Beşiktaş'a daha fazla zarar vermeyelim lütfen. Burada ilgisi olan arkadaşlar eğer yargılanmak istemiyorsa, salonu terk etsin. Sürekli isim tespitleri yapılıyor. Gerekli işlem yapılacak" açıklaması yapıldı.

OY REKORU KIRILDI

Beşiktaş Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçiyor. Genel kurul, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Genel kurulda başkanlık divanının oluşturulmasının ardından adayların programı takdim edildi ve seçime geçildi. Olağanüstü kongrede, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 29 bin üyenin sandık başına gidebileceği bildirildi. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kuruldu. Yaşanan yoğunluktan dolayı yeni sandıklar eklenmek zorunda kaldı. 13 bin 158 olarak duyuruldu. Böylelikle bir önceki seçimde kullanılan 12 bin 152 oy geçilerek rekor kırıldı.

Saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi tamamlandı.Sinan Erdem Spor Salonu'nun kapıları kapandı ve sadece içeride olan kongre üyelerinin oy kullanmasına izin verildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından sandıklar da kapatıldı ve oy sayımına geçildi.

Beşiktaş\'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay

Hüseyin Yücel, Serdal Adalı, Beşiktaş, Güvenlik, Futbol, Polis, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • AYDIN:
    :)) hangi işleri düzgün tüm tinercileri sokaktan toplayıp iceri almışlar ferhat gibi cahil taraftar topluluğundan ne bekleniyor 17 haftada 18 puan fark yiyenler yiyin bir birinizi :)) 43 6 Yanıtla
  • Aziz Başkan Göreve:
    Salonu ve tüm traftarlarını komple ülkden ihraç edin medeniyet gelir çağ atlarız 35 2 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Her işleri sahtekarlık. Gider macabiye yenilirler, uefa tescilli listesine girerler. Kendileri küçük takm diye herkesi küçük düşürmeye utanç hissettirmeye hakları yok. Geleceğin temiz olması adına bunların kapatlması gerekir reziller 30 4 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    balon başkan seçiliyor ..... 20 4 Yanıtla
  • Levent Tasdelen:
    8taşlı her yerde fırıldaklığını göstermiş :) 16 5 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Buda Türkiyenin en büyük kulübünün BEŞİKTAŞ olduğunun kanıtıdır rekor kırılmıştır 5 12 Yanıtla
    res:
    Filde büyük ama işte 0 1
  • Mehmet Yılmaz:
    pasta çok büyük anlaşılan the end 10 2 Yanıtla
  • monşer null:
    Kuru kalabalık Ferhat gibi 5 4 Yanıtla
  • res:
    Bkj li olup yaşadığını sanan var mı 3 4 Yanıtla
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