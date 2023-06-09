Beşiktaş'tan Galatasaray'a jet hızında cevap geldi - Son Dakika
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Beşiktaş'tan Galatasaray'a jet hızında cevap geldi

09.06.2023 21:49

Süper Lig'i üçüncü olarak tamamlayan Beşiktaş, Galatasaray'ın siyah beyazlı takım için yaptığı göndermeli paylaşıma jet hızında cevap verdi. Beşiktaş, Galatasaray'ın Vodafone Park'a yönelik yaptığı paylaşıma, müzelerini ziyaret etmeleri çağrısı yaparak cevap verdi.

Süper Lig'i üçüncü olarak tamamlayan Beşiktaş, Galatasaray'ın siyah beyazlı takım için yaptığı göndermeli paylaşıma jet hızında cevap verdi.

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Sarı-kırmızılılar gönderisinde Vodafone Park'ı paylaşarak, "Kuru Gürültülü Ortam. Çekememezlik düzeyi çok yüksek. Bu düzeysizliğe uzun süre maruz kalmak akıl kaybına sebep olabilir" ifadeleri kullanıldı.

"MÜZEMİZİ DE ZİYARET ETSEYDİNİZ"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ise, "Stadımıza gelmişken içinde tek bir haram kupanın olmadığı ve duvarlarını şampiyonluklarımızda pay sahibi olan futbolcularımızın (Sizin gibi silmek zorunda kalmadığımız) posterlerinin süslediği müzemizi de ziyaret etseydiniz." paylaşımı yaptı.

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