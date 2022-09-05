Beşiktaş'tan Josef de Souza için 3 farklı maçtan örnek! Neden kırmızı kart görmemeliydi? - Son Dakika
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Beşiktaş'tan Josef de Souza için 3 farklı maçtan örnek! Neden kırmızı kart görmemeliydi?

05.09.2022 18:24

Beşiktaş, Josef de Souza'nın olaylı Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kart için açıklama yayımladı. Geçmişten örnekler veren siyah-beyazlı kulüp, Brezilyalı futbolcuya gösterilen kırmızı kartın yanlış olduğunu belirtti.

Ankaragücü maçında takım arkadaşlarına saldıran taraftara müdahale eden Beşiktaşlı Josef de Souza kırmızı kart gördü. Beşiktaş konuya ilişkin yeni bir açıklama yaparak, geçmişten örnekler verdi.

Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:

"KAMUOYUNUN TEPKİSİNİ ÇEKEN BİR KARARLA KIRMIZI KART GÖRDÜ"

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Futbol A Takımımızın Ankara'da oynadığı MKE Ankaragücü karşılaşmasının bitiş düdüğünün ardından futbol terörizmi ne yazık ki kendisini yine gösterdi ve tüm kamuoyunun gözlerinin önünde futbolcularımıza yönelik fiziksel bir saldırı gerçekleştirildi. Yaşanan skandal olayın hemen ardından takım kaptanlarımızdan Josef de Souza, futbolda asla yeri olmaması gereken bu tehlikeli şahsı takım arkadaşlarından ve hakem Mete Kalkavan'dan uzaklaştırmıştır. Ancak futbolcumuz hiçbir fiziksel şiddet uygulamamasına rağmen kamuoyunun büyük tepkisini çeken bir kararla kırmızı kart görmüştür.

AZ ALKMAAR KALECİSİNİN CEZASI İPTAL OLMUŞTU

Müsabaka hakeminin şaşkınlık yaratan bu kararının yanlışlığını dünyadaki ve ülkemizdeki benzer örneklerle kamuoyuna sunarak takdiri sizlere bırakıyoruz. 21 Aralık 2011 tarihinde Ajax ile AZ Alkmaar arasındaki Hollanda Kupası maçının 38. dakikasında ev sahibi ekibin bir taraftarı sahaya girerek AZ Alkmaar kalecisi Esteban Alvarado'ya saldırırken, Kosta Rikalı oyuncu kendisini savunarak karşılık vermiştir. Taraftara fiziksel şiddet de uygulayan Esteban kırmızı kartla oyundan atılırken, ilerleyen zamanda yapılan itirazlar ve oluşan tepki karşılık bulmuş ve oyuncuya gösterilen kırmızı kartın haksız olduğuna kanaat getirilerek kart iptal edilmiştir.

RÜŞTÜ REÇBER ÖRNEĞİ

20 Ekim 2007'de Trabzon'da yapılan Trabzonspor - Beşiktaş müsabakasında kalecimiz Rüştü Reçber 79. dakikada ceza sahasının dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle oyundan atılmış, maç sonrasında kulübümüzün itirazları sonrasında Reçber'in topa göğüsle dokunduğu tespit edilerek kırmızı kart kararı kaldırılmıştır. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun açıklamasında da "Ciddi ve aşikar bir yanlış karar (haksız olarak oyundan çıkarılma) olduğu vicdani kanaate, milletlerarası esaslara ve teamüllere uygun olarak ve 8813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 1. maddesi, Türkiye Futbol Federasyonu Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Ana Statü'nün 4/b ve 51. maddesi, Futbol Disiplin Talimatı'nın 1. maddesi, FIFA ve UEFA Disiplin Talimatları, 11.01.2005 tarih ve 948 sayılı FIFA Sirküleri uyarınca adı geçen futbolcunun; Futbol Disiplin Talimatı'nın 63/b fıkrasına göre otomatik olarak takip eden ilk resmi müsabakaya katılmama cezasının uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir" denilmiştir.

FENERBAHÇE-BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN ÖRNEK

23 Aralık 2020'deki Fenerbahçe–M. Başakşehir maçında konuk takımdan Rafael Pereira da Silva 70. ve 71. dakikalarda gösterilen sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kalmıştır. Söz konusu futbolcunun pozisyon öncesinde rakibine hiçbir temasta bulunmadığı gerekçesiyle yapılan itirazlar görüşülerek, ilk sarı kartın ve 2. sarı kart nedeniyle verilen kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına karar verilmiştir ve Rafael Pereira da Silva ceza almamıştır. Yapılan açıklamada, "FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddesi uyarınca ilk sar kart, ilk sarı kartın ve 2.sarı kart nedeniyle gördüğü kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin kabulüne karar verilmiştir" ifadeleri kullanılmıştır.

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Josef de Souza, Ankaragücü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Josef de Souza için 3 farklı maçtan örnek! Neden kırmızı kart görmemeliydi? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Josef de Souza için 3 farklı maçtan örnek! Neden kırmızı kart görmemeliydi? - Son Dakika
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