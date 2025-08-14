Beşiktaş'tan olaylı maçta muhteşem geri dönüş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş'tan olaylı maçta muhteşem geri dönüş

Beşiktaş\'tan olaylı maçta muhteşem geri dönüş
14.08.2025 22:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda 4-1 kazandığı maçın rövanşında St. Patrick's'i 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup ederek tur atladı.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş, 4-1 kazandığı maçın rövanşında St. Patrick's ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş, 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 kazandı.

BEŞİKTAŞ MAÇA KABUS GİBİ BAŞLADI

Maçın henüz ilk dakikasında St. Patrick's, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Kazeem'in kale önüne yaptığı ortada top ceza sahasındaki Paulista'nın koluna çarptı. VAR uyarısının ardından pozisyonu kenarda inceleyen hakem Antonio Nobre, Paulista'nın topa koluyla müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 3. dakikada penaltıyı kullanan Carty, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi.

Beşiktaş'tan olaylı maçta muhteşem geri dönüş

34. dakikada St. Patrick's ikinci golü buldu. Baggley'in orta alandan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası sol çaprazından Carty, topu kale önüne çevirdi. Kafalardan seken topu altıpas gerisinde önünde bulan McLaughlin, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

TRİBÜNLERDEN BÜYÜK TEPKİ

Bu golün ardından Beşiktaş taraftarları takımlarına büyük tepki gösterdi. Islıkla takımına tepki gösteren taraftarlar, "Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin" tezahüratlarında bulundu.

BEŞİKTAŞ'TA GERİ DÖNÜŞÜN ATEŞİ YANDI

43. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Rashica'nın ceza sahası sol çaprazında son çizgiden kale önüne çevirdiği top Abraham'dan sekerek Demir Ege Tıknaz'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun, altıpas çizgisi üzerinde rakibine rağmen dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya da çarparak filelere gitti.

ABRAHAM BERABERLİĞİ GETİRDİ

Beşiktaş'ta beraberlik golünü Tammy Abraham kaydetti. Siyah-beyazlılarda 49. dakikada topu alan Rafa Silva ceza sahası içindeki Tammy Abraham'a topu verdi. Önü boş kalan Abraham, düzgün bir vuruşla golü attı.

Beşiktaş'tan olaylı maçta muhteşem geri dönüş

SON SÖZÜ JOAO MARIO SÖYLEDİ

Karşılaşmada son sozü Joao Mario söyledi. Karşılaşmanın 79. dakikasında Svensson'un sağ kanattan gelen ortasında ceza sahasında topla buluşan Joao Mario iyi bir vuruş yaptı ve golü attı.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ LAUSANNE

Beşiktaş, bu skorla birlikte UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna kalmayı başardı. Siyah-beyazlıların bu turdaki rakibi Lausanne olacak. Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

Konferans, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan olaylı maçta muhteşem geri dönüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Dadaş Ahmet:
    Acil olarak sol açık ve sağ açık alınmalı. Yedek bir forvetimiz bile yok.. Rafanın kulağı çekilmeli. Solskayerden bu takım kurtulmalı oyun kurgusu olan bir teknik adam alınmalı. Şenol Güneş 1.aday olmalı. 6 7 Yanıtla
  • Haluk Akkaya:
    ben macı ızledım sahsı kanaatım bahis oynandıgı yonunde 4 5 Yanıtla
  • ZIPPO null:
    ilk golde abrahamin o oynamayan bir bebe var beleşe kondu çocuk 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
İbrahim Tatlıses’ten 2. Megri Megri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri de var İbrahim Tatlıses'ten 2. Megri Megri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de var
Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa’yı kazandı Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa'yı kazandı
Emlakçıyı arayıp “Arkadaşımı öldürdüm“ diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı Emlakçıyı arayıp "Arkadaşımı öldürdüm" diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
14’üncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti 14'üncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Savcı Rezan Epözdemir’e gündem olan fotoğrafı sormuş Savcı Rezan Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş
Hatay ve Mersin’de orman yangınları ikinci günde Ekipler alevlerin arasında kaldı Hatay ve Mersin'de orman yangınları ikinci günde! Ekipler alevlerin arasında kaldı
Kobra Murat’ın kızına takı şöleni Altınlar havada uçuştu, dövizlerden şemsiye yapıldı Kobra Murat'ın kızına takı şöleni! Altınlar havada uçuştu, dövizlerden şemsiye yapıldı

23:53
İsrail’in yeni işgal planına Türkiye’den sert tepki
İsrail'in yeni işgal planına Türkiye'den sert tepki
21:24
Kara yolunda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
Kara yolunda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
20:14
Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti
Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti
19:11
Murat Kapki’nin savcılık ifadesi olay Sözleri Mücahit Birinci’yi zora sokacak
Murat Kapki'nin savcılık ifadesi olay! Sözleri Mücahit Birinci'yi zora sokacak
13 Ağu
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
09:47
6 kişiye mezar olan kazada kimlikler belli oldu AK Partili ismin akrabası çıktı
6 kişiye mezar olan kazada kimlikler belli oldu! AK Partili ismin akrabası çıktı
09:38
Tek bir şey istedi Kerem’den Galatasaray’a sürpriz telefon
Tek bir şey istedi! Kerem'den Galatasaray'a sürpriz telefon
09:30
89 yaşına giren Gönül Yazar’ın yeni yaş dileği herkesi şaşırttı
89 yaşına giren Gönül Yazar'ın yeni yaş dileği herkesi şaşırttı
09:29
Meteoroloji’den İstanbul ve İzmir dahil 11 kente sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir dahil 11 kente sarı kodlu uyarı
09:18
TFF’den yabancı talebine ret
TFF'den yabancı talebine ret
09:09
Togg’un sedan modelinin satışa sunulacağı tarih netleşti
Togg'un sedan modelinin satışa sunulacağı tarih netleşti
09:06
TMSF, Aydınlı Giyim Grubu şirketlerinin paylarını satışa çıkardı
TMSF, Aydınlı Giyim Grubu şirketlerinin paylarını satışa çıkardı
09:05
Mutluluğu kısa sürdü Aleyna Dalveren’den sitem dolu paylaşım
Mutluluğu kısa sürdü! Aleyna Dalveren'den sitem dolu paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 00:40:46. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'tan olaylı maçta muhteşem geri dönüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.