Transfer gerçekleşecek mi? "Caner'i severim" diyen Şenol Güneş son sözü söyledi - Son Dakika
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Transfer gerçekleşecek mi? "Caner'i severim" diyen Şenol Güneş son sözü söyledi

06.12.2022 14:08
Transfer gerçekleşecek mi? "Caner'i severim" diyen Şenol Güneş son sözü söyledi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısı yaptı. Caner Erkin iddialarına cevap veren deneyimli hoca, "Caner Erkin'i severim ama görüşmedim. Ben Caner'le ilgili görüşme yapmadım, zaten benim görüşme yapmam doğru olmaz." dedi.

Karagümrük ile yolları ayırdıktan sonra adı sık sık Beşiktaş ile anılan Caner Erkin için siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

"CANER İLE BİR GÖRÜŞMEMİZ YOK"

Caner Erkin ile ilgili konuşan Güneş, "Caner Erkin'i severim ama görüşmedim. Ben Caner'le ilgili görüşme yapmadım, zaten benim görüşme yapmam doğru olmaz. Olmayan bir konuyu cevaplamamı istiyorsunuz. Şu an için Caner ile bir görüşmemiz yok. Olursa biz söyleriz zaten." dedi.

Şenol Güneş'in açıklamalarının devamı şöyle:

"JOSEF DE SOUZA HAFTAYA KATILIR"

"Takımda genel hava iyi. İlk maçta zorluk olacaktır. İkinci, üçüncü maç daha iyi olacaktır. Hem kupa, hem de lige kadar hazır oluruz. Rachid Ghezzal'ın tedavisine burada devam ediliyor. Umut Meraş yarın öbür gün katılır. Josef de Souza da sanırım haftaya katılır. İki ayağı arasında kuvvet farkı var. O da arzulu ve istekli ama sakatlık riski olmadan çalıştırmak gerekiyor. Genç oyuncular var. Onları belki sonra bırakabiliriz, onların da maçları var.

"HİÇBİR OYUNCU ŞU AN GİTMİYOR"

Başkan gelecek. Oyuncu için bir şey konuşmadık. Hiçbir oyuncu şu an gitmiyor, hiçbir oyuncu da almıyoruz. Almamız da, göndermemiz de mümkün değil. Devre arasında oyuncu alabiliriz ama şu an mümkün değil.

"KENDİMİZİ AKLAMAK İSTEMİYORUZ"

Kamuoyunda "Benden önceki kötü, ben iyiyim" algısını doğru bulmuyorum. Hatalar var ve bunları düzeltmek istiyorum. Sürekli hata yapan oyuncu varsa, gidecek. Öncesi yok, başkasını suçlamak ve kendimizi aklamak istemiyoruz.

"DÜNYA KUPASI'NA BAKIN"

Sistemi süratle değiştireceğiz. 3'lü ile başlarsın, 4'lüye dönersin. Bunlara alışacaksın. Kafa karışır ama oturduğu zaman, zenginliktir. Bakın Dünya Kupası'na, göreceksiniz.

"RONALDO'NUN KAFASINI KARIŞTIRMAYALIM"

Neymar'ı isterim. Cristiano Ronaldo anlaşmış çocuk, kafasını karıştırmayalım. Doğru olmaz(Gülerek). Ghezzal'in Şubat başında takıma katılacağını düşünüyoruz."

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Son Dakika Spor Transfer gerçekleşecek mi? 'Caner'i severim' diyen Şenol Güneş son sözü söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Transfer gerçekleşecek mi? "Caner'i severim" diyen Şenol Güneş son sözü söyledi - Son Dakika
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