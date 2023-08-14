Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında galip geldi - Son Dakika
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Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında galip geldi

Son Güncelleme: 14.08.2023 23:18

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunu VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında oynanan maçta 1-0 kazandı. İlk yarı temposuz geçen maçta Aboubakar penaltı kaçırırken, Gedson Fernandes'in golüyle Beşiktaş galibiyete ulaştı.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında açtı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma 1-0 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle bitti.

İLK YARI TEMPOSUZ GEÇTİ

Haftanın merakla beklenen maçları arasında olan bu mücadelenin ilk yarısı temposuz geçti.

Son Dakika: Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti

ABOUBAKAR PENALTI KAÇIRDI

47. dakikada ceza sahasına giren Vincent Aboubakar, Baniya'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

Son Dakika: Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti

PASİF BİR VURUŞ YAPTI

Penaltıda topun başına geçen Aboubakar, kaleci Dituro'yu geçemedi. Kamerunlu golcü, oldukça pasif bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirecek fırsatı tepti.

GEDSON SAHNEDE

86'ıncı dakikada Masuaku'nun sol kanattan ortaladığı topta Rebic kafayla ceza yayı üzerine indirdi. Topun gelişine harika vuran Gedson Fernandes takımını öne geçirdi. Mücadele bu skorla sona erdi.

Son Dakika: Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti
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Son Dakika Spor Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında galip geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında galip geldi - Son Dakika
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