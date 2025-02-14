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Beşiktaş ve Trabzonspor Karşılaşıyor

Beşiktaş ve Trabzonspor Karşılaşıyor

Beşiktaş, Süper Lig 24. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. İki takım 141. randevusuna çıkıyor.

14.02.2025 09:39
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Trabzonspor, tüm kulvarlarda 141. kez rakip olacak. Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlıların 56'ya 48 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın saat 19.00'da Trabzonspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, ligde geride kalan 23 haftada oynadığı 21 müsabakada 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu topladığı 35 puanla 6. sırada yer alırken, bordo-mavililer ise yine aynı maç sayısında 7 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak hanesine 29 puan yazdırdı ve haftaya 9. basamakta giriş yaptı.

Toplamda 141. randevu

Beşiktaş ile Trabzonspor, tarihlerinde 141. kez karşı karşıya gelecek. İstanbul ekibi, oynanan 140 mücadelede 56 galibiyet alırken, Karadeniz temsilcisi ise 48 kez kazanan taraf oldu. 36 karşılaşmada ise galip gelen çıkmadı. Bu süreçte siyah-beyazlılar 193, bordo-mavililer de 159 gol attı.

Ligde 104. kez rakipler

İki takım, ligde ise 104. kez rakip olacak. Geride kalan 103 karşılaşmada siyah-beyazlı takımın 38'e 37 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 28 mücadelede ise taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Beşiktaş'ın attığı 145 gole, Trabzonspor 119 golle karşılık verdi.

Beşiktaş, İstanbul'da üstün

Kartal, İstanbul'da oynadığı maçlarda rakibine üstünlük kurdu. Resmi ve özel müsabakalarda oynanan 69 karşılaşmanın 34'ünü Beşiktaş, 15'ini Trabzonspor kazandı. 20 mücadele de beraberlikle sona erdi. Siyah-beyazlı takım 112 gol atarken, bordo-mavili ekip de 57 kez ağları sarstı.

Ligde ise iki takım arasında İstanbul'da 50 maç oynandı. Beşiktaş 21, Trabzonspor 14 kez 3 puana uzanan taraf oldu, 15 karşılaşma da berabere bitti.

Siyah-beyazlılar 79, bordo mavililer 45 gol kaydetti.

Trabzonspor'a karşı son 3 maçı kaybetmedi

Siyah-beyazlı takım, bordo-mavili ekibe karşı oynadığı son 3 müsabakadan 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkarmayı başardı. Ligde 2023-2024 sezonunda rakibini evinde 2-0'la geçen Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısında ise deplasmandan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

İstanbul temsilcisi, geçtiğimiz sezon da Türkiye Kupası finalinde bordo-mavilileri 3-2 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

Ligde son 6 maçta yenilgi yok

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta mağlubiyet almadı. Bu süreçte 2 galibiyet elde eden Kartal, 4 kez de berabere kaldı. Rakip fileleri 7 kez sarsan siyah-beyazlı takım, ağlarında 4 gol gördü.

Beşiktaş, Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ligde çıktığı 2 mücadeleyi de kaybetmedi. Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Sivasspor'u ise 2-0 mağlup etti.

Söz konusu mücadeleleri deplasmanda oynayan Kara Kartal'da Teknik Direktör Solskjaer, ligde ilk kez Tüpraş Stadyumu'nda taraftarın önüne çıkacak.

3 oyuncu ceza sınırında

Siyah-beyazlılarda 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, yarınki müsabakada sarı kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta oynanacak Eyüpspor karşılaşmasında görev alamayacak.

4 eksik futbolcu

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Bahtiyar Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Necip Uysal ve Gabriel Paulista Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Sivasspor mücadelesinde sakatlık yaşayan Gedson Fernandes'in durumuna ise sağlık heyetinin değerlendirmesi sonrası karar verilecek.

Yeni transferler şans bekleyecek

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo ve 20 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Elan Ricardo ile Çaykur Rizespor'la kiralık sözleşmesi sonra erdirilerek takıma geri çağrılan Amir Hadziahmetovic, yarın Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'den şans bekleyecek.

Arroyo ile Ricardo, forma giymeleri durumunda Tüpraş Stadyumu'nda siyah-beyazlı taraftarların önünde görücüye çıkmış olacak.

Şenol Güneş yaklaşık 12 yıl sonra Dolmabahçe'de rakip

2015-2016/ 2018-2019 ve 2022-2023/ 2023-2024 sezonları arasında siyah-beyazlı takımın teknik direktörlüğünü yapan ve 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşan Şenol Güneş, yarın Trabzonspor'un başında eski takımından puan ya da puanlar almaya çalışacak.

72 yaşındaki teknik adam, tam 12 yıl sonra Dolmabahçe'ye rakip olarak çıkacak. Güneş, son olarak 21 Ekim 2012 tarihinde yine Trabzonspor'un başındayken İnönü Stadyumu'nda Beşiktaş'a konuk olmuş ve mücadele 1-1 sona ermişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş ve Trabzonspor Karşılaşıyor - Son Dakika

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