Beşiktaş Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Belirledi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Belirledi

Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul sonrası yönetim kurulu toplantısı yapılarak, yeni görev dağılımı gerçekleştirildi. Serdal Adalı başkanlığındaki yeni yönetimde Hakan Daltaban ikinci başkan, Murat Kılıç ve Kaan Kasacı asbaşkan, Uğur Fora genel sekreter ve Çağatay Abraş sayman olarak atanmıştır.

06.01.2025 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEŞİKTAŞ Kulübü'nde bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından görev dağılımı belli oldu.

Beşiktaş'ta 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, TÜPRAŞ Stadyumu'ndaki Moda Merkezi'nde bugün düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Beşiktaş Yönetimi, mazbata töreninin ardından toplantı gerçekleştirerek görev dağılımı yaptı. Serdal Adalı başkanlığındaki yönetimde, ikinci başkan Hakan Daltaban, asbaşkanlar Murat Kılıç ile Kaan Kasacı, genel sekreter Uğur Fora ve sayman Çağatay Abraş oldu.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Tarihimizin en yüksek katılımıyla gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Beşiktaşımıza hizmet etme onurunu bize layık gören kıymetli Kongre Üyelerimize teşekkür ederiz.

Mazbata törenine katılarak bizleri onurlandıran Divan Kurulu Başkanımız Tevfik Yamantürk ve Divan Başkanlık Kurulu Üyelerimiz ile 29 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Kongre Divan Başkanlığı yapan Disiplin Kurulu Başkanımız Ahmet Akpınar ve Kongre Divan Üyelerimiz başta olmak üzere, camiamızın her bir ferdine şükranlarımızı sunarız.

Mazbata töreninin ardından vakit kaybetmeden Beşiktaşımızı layık olduğu güzel günlere taşımak amacıyla ilk yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik.

Yönetim Kurulumuza verilen sorumluluğun ve mesajın farkında olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu bağlamda seçim döneminde verdiğimiz sözlere istinaden; ilk icraatımız olarak Beşiktaş'ın israf edilen her bir kuruşunun hesabını sormayı, yeni Yönetim Kurulu'nun ilk kararı olarak aldık ve kayıtlara geçirdik.

Bu süreçte, Beşiktaşlıların maddi, manevi ve hukuki her hakkını arayacak, kulübümüzün adının son bir yılda yaşananlar gibi türlü skandallarla bir daha anılmasının önüne geçecek her türlü hukuki ve kurumsal adımı atacak çalışmalara başlayacağız.

Son bir yılın bu kapsamda özel olarak detaylı incelenmesi ve araştırılmasına yönelik çalışmalara birinci önceliği vererek göreve başladık. Dünyaca bilinen denetim şirketleriyle görüşmeleri hızlıca ilerletiyor ve bir hafta içinde nihayete erdirecek şekilde çalışıyoruz. Bu sürecin sonunda hukuki her yolu kullanarak sorumlulardan hesap sorma hususunda yönetim kurulu olarak oy ve görüş birliği içinde olduğumuzu ifade ederiz.

Bu konuyu takiben, Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı.

Bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı şöyle olmuştur:

İkinci Başkan - Hakan Daltaban

Asbaşkan - Murat Kılıç

Asbaşkan - Kaan Kasacı

Genel Sekreter - Uğur Fora

Sayman - Çağatay Abraş

Önümüzdeki dönemde Beşiktaşımızın kurumsallaşması için şeffaf ve açık bir iletişim stratejisi izleyeceğiz.

Beşiktaş camiasını özlenen başarı dolu günlere yeniden kavuşturmak için tüm gücümüzle çalışacağımızdan camiamızın şüphesi olmasın."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Serdal Adalı, Murat Kılıç, Politika, Beşiktaş, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Belirledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:58 Roketsan’ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fahiş fiyata karşı ’boykot’ çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyata karşı 'boykot' çağrısı
19:15 Kanada Başbakanı Justin Trudeau görevinden istifa etti Kanada Başbakanı Justin Trudeau görevinden istifa etti
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz
18:30 Musk’ın ’Çocuk istismarı’ iddialarını duyan Başbakan basın toplantısı düzenledi Musk'ın 'Çocuk istismarı' iddialarını duyan Başbakan basın toplantısı düzenledi
09:07 En yakın arkadaşına söylemiş İşte Ferdi Tayfur’un son isteği En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
08:50 DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
08:46 Kamu kurumu 41 personel alacak Kamu kurumu 41 personel alacak
08:46 Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor’a Kongolu kanat Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor'a Kongolu kanat
08:41 Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
08:33 Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi
08:27 Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor
08:25 Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
07:37 Icardi’yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante’ye tekmeyi bastı Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 20:55:33. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.