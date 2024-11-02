Galatasaray'a 2-1 kaybettiği derbinin ardından Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya da 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.
Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından olağanüstü toplantı kararı aldı. Tüpraş Stadyumu'nda toplanan yönetim kurulu, alınan sonucu değerlendirmeye aldı.
Siyah-beyazlıların bu toplantıda olağanüstü bir karar alıp almayacağı ise henüz bilinmiyor. Beşiktaş yönetiminin söz konusutoplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.
Geçen hafta oynanan derbide ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1 yenilen ve namağlup etiketini kaybeden Beşiktaş, Kasımpaşa'ya da 3-1 kaybederek üst üste ikinci kez mağlup oldu. Öte yandan siyah-beyazlılar, bu sezon iç sahada oynadığı bir karşılaşmadan ilk kez puansız ayrıldı. 20 puanda kalan Beşiktaş'ın lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 8 oldu.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş yönetimi olağanüstü toplandı - Son Dakika
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