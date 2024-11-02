Beşiktaş yönetimi olağanüstü toplandı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş yönetimi olağanüstü toplandı

Beşiktaş yönetimi olağanüstü toplandı

Galatasaray derbisinin ardından Kasımpaşa maçını da kaybeden Beşiktaş'ta yönetim, olağanüstü toplantı kararı aldı. Tüpraş Stadyumu'nda toplanan siyah-beyazlı idareciler, durum değerlendirmesi yapacak. Toplantının ardından basın açıklaması yapılması bekleniyor.

02.11.2024 21:57
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Galatasaray'a 2-1 kaybettiği derbinin ardından Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya da 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.

YÖNETİM OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından olağanüstü toplantı kararı aldı. Tüpraş Stadyumu'nda toplanan yönetim kurulu, alınan sonucu değerlendirmeye aldı.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Siyah-beyazlıların bu toplantıda olağanüstü bir karar alıp almayacağı ise henüz bilinmiyor. Beşiktaş yönetiminin söz konusutoplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.

FARK 8'E ÇIKTI

Geçen hafta oynanan derbide ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1 yenilen ve namağlup etiketini kaybeden Beşiktaş, Kasımpaşa'ya da 3-1 kaybederek üst üste ikinci kez mağlup oldu. Öte yandan siyah-beyazlılar, bu sezon iç sahada oynadığı bir karşılaşmadan ilk kez puansız ayrıldı. 20 puanda kalan Beşiktaş'ın lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 8 oldu.

Galatasaray, Kasımpaşa, Beşiktaş, Tüpraş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş yönetimi olağanüstü toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Abuzer Kadayıf:
    Feroyu kazığa oturtacaklar Hani bu mobillyada iş yok diye herhal 16 0 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    1 hafta boyunca arda ile yattınız kardeşler ile kalktınız, ama gerçekler BJK top felan oynanıyor, bu gerçeği görmezseniz işte böyle fark 8 de olur 18 de olur 15 0 Yanıtla
  • Alpi:
    ÖYLE SALINCAKTA TAKILIRSAN BÖYLE OLUR SONUN GALATASARAYIN AÇTIĞI DİKİŞ TUTMAZ TANGALI KLÜP 12 0 Yanıtla
  • Alpi:
    YAPI VAR YAPI TOPLANIN DİLİNİZDE YİNE BABANIZ GALATASARAY OLSUN AMA !!!!TANGALI JİMNASTİK KLÜBÜ SİZİ 9 1 Yanıtla
  • Kerim Dokuz:
    Tinerciler olağan üstü toplandı yine tiner partisi verilecek acilen polis baskın yapması lazım . 5 0 Yanıtla
  • Hüseyin Bakır:
    Yapı var toplantısı :) 4 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    EZİKTAŞ YÖNETİMİ ADAM GİBİ TRANSFER YAPMADIĞINI ANLADI AMA İŞ İŞTEN GEÇTİ. taraftar da Eninde sonunda uyanacak anladılar 3 0 Yanıtla
  • Türk Ak:
    ŞAMPİYON FENERBAHÇE YAZDIRACAGIZ KUŞLARRRRR YÜCEL SARIMOLLAOĞLU 0 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Kasımpaşa ilk golü çakınca icardi nin hareketi yapmış aslanım 0 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Beyler Galatasaray çatır çatır oynuyor kazanıyor kabul edin. Biri evinde istanbulsporu yenemez, Galatasaraydan içerde dışarda 3 yer, şampiyon olamayınca suçu federasyona atar. Diğeri şampiyon galatasaraydan 46 puan fark yer, hakemleri suçlar. Taraftarlarınızı böyle uyutmayın. 0 0 Yanıtla
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