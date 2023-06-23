Oyuncu Görkem Sevindik motosikletiyle kaza yaptı

ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisinde Hande Soral ve ilayda Alişan ile başrolü paylaşan Görkem Sevindik, motoruyla seyir halindeyken kaza geçirdi. Kazada motosikleti yola savrulan oyuncunun eli kırıldı.

ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

Motosikletiyle Beşiktaş'tan Bebek'e giden oyuncu Görkem Sevindik, sol şeritte duraklayan araçtan inen kadının aniden açtığı kapıya çarptı. Kaza nedeniyle motosiklet yola savrulurken Görkem Sevindik elinden yaralandı. Oyuncunun yardımına çevredekiler koştu. Elinde kırık oluşan Görkem Sevindik hemen arkadaşına haber verdi. Sevindik, arkadaşıyla birlikte hastaneye gitti. Ünlü oyuncunun elinde kırıklar olduğu ve elinin alçıya alındığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Görkem Sevindik motosikletiyle seyir halindeyken aniden açılan otomobil kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan oyuncunun yardımına vatandaşlar koşuyor.