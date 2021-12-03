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Beşiktaşlı yönetici Kemal Erdoğan: Sergen hoca ve takıma çok inanıyorum - Son Dakika

Beşiktaşlı yönetici Kemal Erdoğan: Sergen hoca ve takıma çok inanıyorum

03.12.2021 13:08
Beşiktaşlı yönetici Kemal Erdoğan: Sergen hoca ve takıma çok inanıyorum

"Kupa, tüm takımlar için büyük önem arz ediyor""Kasımpaşa'ya kazanmak için gidiyoruz""Daha fazla antrenman sahası yapalım, gençleri yetiştirelim"Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK / İSTANBUL,- Ziraat Türkiye Kupası 5 Turu'nda Beşiktaş, bir başka Süper Lig temsilcisi Altay ile eşleşti.

"Kupa, tüm takımlar için büyük önem arz ediyor"

" Kasımpaşa'ya kazanmak için gidiyoruz"

"Daha fazla antrenman sahası yapalım, gençleri yetiştirelim"

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK/ İSTANBUL,-

Ziraat Türkiye Kupası 5 Turu'nda Beşiktaş, bir başka Süper Lig temsilcisi Altay ile eşleşti. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Beşiktaş Kulübü TFF, UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Sorumlusu Kemal Erdoğan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Kupadaki en zor rakiplerden birinin Altay olduğuna dikkat çeken Kemal Erdoğan, "Olabilecek en zor rakiplerden bir tanesi Altay. Keyifli bir maç olacak. İki siyah-beyazın çekişmesi olacak. Hak eden kazansın. Diğer takımlara kıyasla bence iyi ve zorlu bir takım. Bekleyip göreceğiz. Biz de onlar gibi Süper Lig'de mücadele ediyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz, Türkiye kupası çok önemli. Kazanan direkt UEFA'ya gidiyor. Dolayısıyla Beşiktaş ve diğer takımlar için çok önem arz ediyor. En iyi şekilde hazırlanacağız ve devam edeceğiz" diye konuştu."KASIMPAŞA'YA KAZANMAK İÇİN GİDİYORUZ"Bugün Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmada kazanmak istediklerini dile getiren Kemal Erdoğan, "Kasımpaşa maçına kazanmak için gidiyoruz. İyi hazırlandık, zor günler geçirdik. Bundan sonra daha iyi olacağını umut ediyorum ve iyi hazırlanan bir takım var. Sinerjiyi daha iyi yakalayacağımızı düşünüyorum. İyi çalıştılar, güzel bir maç olacak. Tabii ki kazanmak için gidiyoruz" şeklinde konuştu"DEVAM ETME KARARI DEĞİL, ZATEN BİRLİKTEYDİK" Teknik direktör Sergen Yalçın hakkında da konuşan Kemal Erdoğan, "Biz yolumuzdan hiç ayrılmadık. Devam etme kararı değil, zaten birlikteydik. Tabii ki Sergen hocamız çok iyi bir Beşiktaşlı. Alınan sonuçlara biz de çok üzülüyoruz, kendisi de çok üzülüyor. Çare bulmaya, çözüm bulmaya çalışıyor. Basın toplantısında da sizlere anlattı, çözüm bulmaya çalıştığını söyledi, yılmadan devam edeceğiz. Biz birlikteyiz ve hep birlikte bir şeyi başaracaksak başaracağız. İlk geldiği zaman 3. olduk. Geçen yıl hem kupayı hem ligi kazandık. Dolayısıyla yapabiliriz. Kadroya baktığınız zaman çok çok daha iyi bir kadromuz var. Oyuncularımızın hepsi birbirinden değerli, yapabiliriz. Daha çok erken, yolumuz uzun. Daha önce başardık. Sergen hoca heyecanı, adrenalini seviyor. Bize heyecan yaşatıyor. Geçen yılda aynı heyecanları yaşattı ama hedefimize ulaştık. Ben çok çok inanıyorum kendisine, takıma. Gerçekten kaliteli bir kadroyuz, yapamayacağımız bir şey değil. Evet Trabzonspor puan farkını açtı ama 3 puanlı sistemde her şey olabilir. Sezon sonunu bekleyeceğiz ve inşallah hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı."DAHA FAZLA ANTRENMAN SAHASI YAPALIM, GENÇLERİ YETİŞTİRELİM" Altyapı tesislerinin yapımı konusunda da çağrılarda bulunan Kemal Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biraz önce Türkiye Kupası'nda golleri izledik. Bir şey dikkatimi çekti, muhteşem statlarımız var. O kadar güzel statlar yapmışız ki her biri inanılmaz, keyifli maçların oynanacağı statlar. Devlet büyüklerimize sesleniyorum; mükemmel statlar yapılmış ancak 4 büyükler gibi kulüplerin bile yetersiz altyapı tesisleri varsa diğer takımları düşünemiyorum. Bize öncülük etsinler ki biz daha fazla antrenman sahası yapalım, gençleri yetiştirelim. Rıdvanlar, Ersinler bir sürü kaliteli oyuncu var ama daha fazlası olabilir. Daha fazla altyapı tesisiyle olur. Lütfen tesisleşme atağına geçelim. Oyuncuları yetiştirelim. Yoksa sürekli yurt dışından futbolcu transferine mahkum kalırız."

Türkiye Kupası, Kemal Erdoğan, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaşlı yönetici Kemal Erdoğan: Sergen hoca ve takıma çok inanıyorum - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaşlı yönetici Kemal Erdoğan: Sergen hoca ve takıma çok inanıyorum - Son Dakika
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