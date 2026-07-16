Bigaspor, Kaptanı Melih Şencan ile Devam Kararı Aldı - Son Dakika
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Bigaspor, Kaptanı Melih Şencan ile Devam Kararı Aldı

Bigaspor, Kaptanı Melih Şencan ile Devam Kararı Aldı
16.07.2026 16:50
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Bigaspor, kaptanı Melih Şencan ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak yola devam edeceğini duyurdu.

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Bigaspor, kaptanı Melih Şencan'la yeni sezonda da yola devam edeceğini duyurdu.

Çanakkale ekibi yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Son iki sezonda yaşadığımız şampiyonluklarda liderliği, karakteri ve sahadaki mücadelesiyle önemli pay sahibi olan kaptanımız Melih Şencan, kulübümüzle 2 yıllık profesyonel sözleşme imzalayarak mavi-beyaz formamızı giymeye devam edecek. Sahada ortaya koyduğu mücadele, takım arkadaşlarına örnek olan duruşu ve armamıza duyduğu bağlılıkla kulübümüzün önemli değerlerinden biri olan kaptanımıza yeniden hoş geldin diyor, birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz."

Kaynak: DHA

Bigaspor, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bigaspor, Kaptanı Melih Şencan ile Devam Kararı Aldı - Son Dakika

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