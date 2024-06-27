Bilecik, Türkiye Şampiyonası U17 Futbol 1. Kademe müsabakalarına ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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Bilecik, Türkiye Şampiyonası U17 Futbol 1. Kademe müsabakalarına ev sahipliği yaptı

Bilecik, Türkiye Şampiyonası U17 Futbol 1. Kademe müsabakalarına ev sahipliği yaptı

Bilecik İstasyon Sentetik Sahası'nda düzenlenen Türkiye Şampiyonası U17 Futbol 1. Kademe müsabakalarında Yalova Acar Spor şampiyon oldu ve finallere gitmeye hak kazandı.

27.06.2024 10:54  Güncelleme: 10:56
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Bilecik, Türkiye Şampiyonası U17 Futbol 1. Kademe müsabakalarına ev sahipliği yaptı.

Bilecik İstasyon Sentetik Sahası'nda Türkiye Şampiyonası U17 Futbol 1. Kademe müsabakalarına oynadı. A Grubu'nda Yalova Acar Spor, Eskişehir Anadolu Üniversite, Ankara Sincan Gücü Spor yer alırken, B Grubu'nda Düzce Cumayeri Belediyespor, Ankara Gençlikspor ve Sakarya Gençlik Merkezi Spor yer aldı. A Grubu'nda Yalova Acar Spor ile B Grubu'nda Ankara Gençlikspor final çıktı. 80 dakika oynanan maçın normal süresi 2-2 sonuçlanırken, seri penaltı geçildi. Penaltı atışlarında Yalova Acar Spor rakibini 5-2 yenerek Türkiye Şampiyonası U17 Futbol 1. Kademe müsabakaları Bilecik şampiyonu oldu. Yalova Acar Spor bu şampiyonlukla Türkiye'de ilk 23 takım arasına girerek finallere gitmeye hak kazandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilecik, Türkiye Şampiyonası U17 Futbol 1. Kademe müsabakalarına ev sahipliği yaptı - Son Dakika

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