Biletleri kesildi! İşte Galatasaray'da yolların ayrılacağı 5 isim - Son Dakika
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Spor

Biletleri kesildi! İşte Galatasaray'da yolların ayrılacağı 5 isim

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Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayım yapan Galatasaray, yeni sezona yeni yıldızlarla girmenin hazırlığında. En az 5 bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, takımdan ayrılması muhtemel isimleri belirledi. İşte o isimler...

09.05.2025 12:49
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Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, hem ayrılacak isimleri hem de takviye yapılacak bölgeleri netleştirdi.

5 İSİMLE YOLLAR AYRILACAK

Türkiye gazetesinin haberine göre; sezon sonunda Muslera, Mertens, Torreira, Davinson ve Sara ile yollar ayrılacak.

KALEYE LUNIN, 10 NUMARAYA XHAKA

Kaleci Muslera'nın yerine Real Madrid forması giyen Andriy Lunin gündemde. 10 numara pozisyonu içinse Bayer Leverkusen'in yıldızı Granit Xhaka'nın ismi ön planda. Bu sezon 48 maça çıkan İsviçreli futbolcu, 2 gol 7 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Torreira, Davinson ve Sara'nın adlarının transfer pazarında yer alması yo¨netimi düşündürüyor. Başkan Dursun O¨zbek ve ekibi kadronun dagˆılmaması adına her tu¨rlu¨ fedakarlıgˆı yapmaya hazır. Ancak reddedilmeyecek teklifler gelmesi durumunda kadro kalitesini du¨s¸u¨rmeme adına yeni transferler ic¸in s¸imdiden hazırlık yapılıyor.

Galatasaray, kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in kararını bekliyor. Nijeryalı yıldızın takımdan ayrılması halinde Paris Saint Germain'in oyuncusu Kolo Muani için tüm şartlar zorlanacak.

ESKİ YILDIZ DA GÜNDEMDE

Ocak ayında Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in de kiralanması gündemde. Okan Buruk'un eski öğrencisini tekrar kadroda görmek istediği belirtiliyor.

Biletleri kesildi! İşte Galatasaray\'da yolların ayrılacağı 5 isim

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Biletleri kesildi! İşte Galatasaray'da yolların ayrılacağı 5 isim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • İdris İğneci:
    baştan sona yalan haber 141 0 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek:
    torera sara ve sancez mümkün değil boş haber 118 1 Yanıtla
  • d2fzwknyp2:
    lucas torreira ile 2028 e kadar anlaştıkar yaa @admin ?? 104 0 Yanıtla
  • Mehmet Akdeniz:
    yaptığınız haberi s.... böyle boş yalan haber yapmayın 81 0 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    he icardi osimhen bunlarda yollanacak barış ve yunus sözleşmeleri feshedilecek.. sallai jakobs jelert hepsi yollanacak.. var mı başka komedi haberiniz 57 0 Yanıtla
  • tayfun müstecep:
    Adminin fenerli olduğu kesin,gitmesini istediği futbolcuları listelemiş :) 45 1 Yanıtla
  • Erhan Başer:
    işiniz gücünüz yalan uckatcilik fenerli oldunuz belli. 36 0 Yanıtla
  • Erhan Başer:
    bu haberi yapan fenerli besbelli 31 0 Yanıtla
  • Ferhat Ataş:
    admin fenerli kesin 26 0 Yanıtla
  • onur pari:
    Kaynak olarak Türkiye Gazetesi'ni alacak kadar düşüp yalan haber yapmayın. 24 1 Yanıtla
  • 1912ksk:
    Saran gurubu zırvalıyor işte taraf haber 12 1 Yanıtla
  • Elvan4493:
    Koç holdingin silahşörleri iş başında 11 0 Yanıtla
  • erkan er:
    ulan yalan haber gördük bunun gibisine hiç rastlamadık saydığınız isimlere bak salakmısınız kim inanır bu habere 10 0 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    sallaaaaaaa 9 0 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Muslera ve Mertens harici komple uydurma.!! 7 1 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    heralde satılacak oyuncuları yazmışlar yazılan oyuncuların hepsi çok iyi oyuncular ve şampiyonlukta payı olan oyuncular yalan haberde olabilir 7 0 Yanıtla
  • 627fqpmrzq:
    haberi yapan adam sen tam fenerlisin bu belli oldu torreira daha yeni sözleşme imzaladı sallama sipariş haber bu 6 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Toreira yeni sözleşme imzaladı 2028 yılına kadar !!! 6 0 Yanıtla
  • Okan Oğuz:
    toreira yeni sözleşme imzaladı haberin kaynağı sıkıntılı 5 0 Yanıtla
  • Murat KORUCU:
    sağlam sallamışsınız muslera mertens sara anladıkta toreira sözleşme uzattı davinson cl de oynayacaksan olmazsa olmaz defans saçmalamışsınız 4 0 Yanıtla
  • 240577:
    48 maç 2 gol 7 asist nasıl bi performans 1 0 Yanıtla
  • AYHAN KEMENT:
    Türkiye gazetesini mallar yazsa bu kadar salak paylaşım yapmaz 1 0 Yanıtla
  • F Kingsman:
    Bu haber kaynağı akıl hastanesi falan mı acaba?? Torreira sanches ??? 1 0 Yanıtla
  • 4832Memo.:
    yalan haber torera sanches sara ile yollarin ayrılması mümkün değil. 1 0 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    Lunin yazmışlar arkadaş. Real Madrid'in kadrosunda tutmak istediği bir oyuncuyu almak için ederinin 2 katını vermen lazım. 50 milyon€ var mı kasada? 0 0 Yanıtla
  • sedat efetekin:
    boş haber yapmakta üzerinize yok toreriayi gonderecekse neden 3 yil uzattı tıklanma almaktan başka bir derdi olmayan gazeteciler topluluğu siliyorum bu uygulamayı ???? 0 0 Yanıtla
  • Eyüp Soylu:
    Jelert. frankoski. Yakops. Gidebilir benim kanatimce 0 0 Yanıtla
  • Eyüp Soylu:
    Yalan dolan 0 0 Yanıtla
  • İhsan Terler:
    Fenerin yalaka haberleri 3 oyuncu mümkün değil iyi fiyat olursa elbette satılabilirler 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Biletleri kesildi! İşte Galatasaray'da yolların ayrılacağı 5 isim - Son Dakika
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