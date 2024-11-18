Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi için CİMER\'e dilekçe yazdı

Spor

İstanbul\'da izinsiz havai fişek atanlar yandı! Cezası öyle böyle değil

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, gündemden düşmüyor. Eşi Wanda Nara? tarafından aldatılan ve boşanma aşamasında olan Icardi, yaşadığı sakatlık nedeniyle de sezonu kapattı. Sarı-kırmızılı taraftarlardan biri çok sevdiği golcü futbolcu için beklenmedik bir harekete imza attı.

MİLLİ TAKIM'A ALINMASI İÇİN CİMER'E DİLEKÇE VERDİ

Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi'nin A Milli Futbol Takımı'na alınması için CİMER'e dilekçe yazdı. Dilekçede "Santrfor eksiğimiz Icardi ile tamamlanacaktır. Alacağınız kararın yüce Türk milletinin iyiliği ve itibarı için olduğu açıktır" ifadeleri yer aldı.

DİLEKÇENİN TAMAMI