Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi için CİMER'e dilekçe yazdı - Son Dakika
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Spor

Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi için CİMER'e dilekçe yazdı

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Bir Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin A Milli Futbol Takımı'na alınması için CİMER'e dilekçe yazdı. Dilekçede "Santrfor eksiğimiz Icardi ile tamamlanacaktır. Alacağınız kararın yüce Türk milletinin iyiliği ve itibarı için olduğu açıktır" ifadeleri kullanıldı.

18.11.2024 18:08
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, gündemden düşmüyor. Eşi Wanda Nara? tarafından aldatılan ve boşanma aşamasında olan Icardi, yaşadığı sakatlık nedeniyle de sezonu kapattı. Sarı-kırmızılı taraftarlardan biri çok sevdiği golcü futbolcu için beklenmedik bir harekete imza attı.

MİLLİ TAKIM'A ALINMASI İÇİN CİMER'E DİLEKÇE VERDİ

Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi'nin A Milli Futbol Takımı'na alınması için CİMER'e dilekçe yazdı. Dilekçede "Santrfor eksiğimiz Icardi ile tamamlanacaktır. Alacağınız kararın yüce Türk milletinin iyiliği ve itibarı için olduğu açıktır" ifadeleri yer aldı.

DİLEKÇENİN TAMAMI

Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi için CİMER'e dilekçe yazdı
Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi için CİMER'e dilekçe yazdı
Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi için CİMER\'e dilekçe yazdı

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Son Dakika Spor Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi için CİMER'e dilekçe yazdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ersay:
    Madem emek verdin yazdın, osimeni yazsaydın 30 0 Yanıtla
  • Emrah Erzurumlu:
    yazan da beyin 0. 11 11 Yanıtla
  • Hüseyin Bakır:
    Kuş beyinliler anlamaz , helal olsun 11 11 Yanıtla
  • murat salih başçı:
    bu toplum düzelmez yeminlen. başka derdimiz yoktu.. hayat pahalılığı yoksulluk yolsuzluk gençlerin geleceğe ümitsiz bakması beyin göçü mülteci sorunu istihdam sorunu başka bir derdimiz yoktu... 13 7 Yanıtla
  • Sercan Şen:
    Hemen alıyoruz 9 0 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    Beyin 0000 7 2 Yanıtla
  • Mustafa Akdeniz:
    Bunlar yeminle skim akıllı 5 1 Yanıtla
  • Gregor Samsa:
    İşsizlik kötü şey 4 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Değer mi hiç boş yere 1 1 Yanıtla
  • Nuri Goren:
    Sie 0 1 Yanıtla
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