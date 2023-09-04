Bir kesimin hedefine oturttuğu Ebrar Karakurt, tarihi şampiyonluk sonrası İstiklal Marşı'nı okurken hüngür hüngür ağladı - Son Dakika

Bir kesimin hedefine oturttuğu Ebrar Karakurt, tarihi şampiyonluk sonrası İstiklal Marşı'nı okurken hüngür hüngür ağladı

Son Güncelleme: 04.09.2023 08:45

Özel hayatı nedeniyle bir kesimin eleştiri oklarının hedefi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğunu getiren isimlerin başında geldi. Milli yıldız, şampiyonluk kupa seremonisinde İstiklal Marşı'nı okurken hüngür hüngür ağladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023 CEV AVrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu. Ay-yıldızlı ekibin yıldızlarından Ebrar Karakurt, kupa seremonisinde İstiklal Marşı'nı okurken gözyaşlarına boğuldu.

EBRAR KARAKURT GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Özel hayatı nedeniyle sık sık gündeme gelen Ebrar Karakurt, Türkiye'de bir kesimin eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Turnuva boyunca da aynı kesim tarafından sık sık eleştiren, hatta Ebrar Karakurt ay-yıldızlı formayı giyiyor diye final maçında Sırbistan'ı destekleyen Türkler vardı. Büyük bir psikolojik savaş veren milli yıldız, tarihimizde ilk kez kazandığımız Avrupa Şampiyonluğu sonrası kupa seremonisinde İstiklal Marşı okunurken hüngür hüngür ağladı.

"BOŞ YAPMA ABDULHAMİT"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, sosyal medyada bir kullanıcıyla yaşadığı diyalogla gündeme oturmuştu. Karakurt içinde "Abdulhamid" ismi olan bir kullanıcının kendisine, "Müslüman Türk Milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz..." yorumuna "Boş yapma Abdulhamid" cevabını vermiş ve bu sözünün pankartını açmıştı.

Filenin Sultanları, Ebrar Karakurt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bir kesimin hedefine oturttuğu Ebrar Karakurt, tarihi şampiyonluk sonrası İstiklal Marşı'nı okurken hüngür hüngür ağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir kesimin hedefine oturttuğu Ebrar Karakurt, tarihi şampiyonluk sonrası İstiklal Marşı'nı okurken hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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